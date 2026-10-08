מאות מנהיגים מהעולם בביקור חיזוק בשומרון

500 פסטורים ומנהיגים בכירים אוהבי ישראל מכל העולם סיירו ב"מרפסת של המדינה" בפדואל, במסגרת ביקורם בארץ לציון שלוש שנים למתקפת השבעה באוקטובר.

המנהיגים הגיעו, בין היתר, מארה"ב, קנדה, הפיליפינים, קוסטה ריקה, קניה וארגנטינה. בין המשתתפים בביקור היה גם בכירים מארגון eagle wings בראשות בישוף רוברט סטרנס וממשרד החוץ.

הביקור התקיים במסגרת ועידת השגרירים של ארגון "ידידי ישראל", הפועלת בקרב מנהיגים מארה"ב ורחבי העולם, בשיתוף משרד החוץ. המשתתפים הגיעו להביע סולידריות עם מדינת ישראל ועם ההתיישבות ביו"ש.

במהלך הביקור ב"מרפסת של המדינה" ראש מועצת שומרון קיים תצפית עבור המשתתפים לעבר מישור החוף ומרכז הארץ ונשא דברים על המותניים הצרות של המדינה ועל החשיבות האסטרטגית וההיסטורית של השומרון עבור מדינת ישראל.

יוסי דגן אמר: "דווקא כשאנו מציינים שלוש שנים ל-7 באוקטובר, ההגעה שלכם לשומרון היא אמירה ברורה של חברות ושל אומץ. מול השקרים שמופצים על ישראל, אתם מגיעים לכאן ורואים את האמת בעיניים. מכאן רואים כמה השומרון קרוב ללב המדינה, ומבינים שההתיישבות בשומרון היא גם מימוש הזכות ההיסטורית שלנו וגם מגן על מיליוני אזרחי ישראל. אני קורא לכם לשאת את האמת הזו לקהילות שלכם. מהשומרון תצא לעולם בשורה של אמת ושל חיבור לעם ישראל".

הוא הודה לשר החוץ גדעון סער על "עבודה חשובה ופורצת דרך עבור ישראל בעולם, בהסברה וביצירת חומת לוחמים ברחבי העולם".

פסטור קן הנסון, חבר בצוות ההנהגה הבכירה של 'eagle wings', אמר: "לכל החברים שלנו ביהודה ושומרון, אנחנו רוצים שתדעו שיש פשוטו כמשמעו מיליונים שעומדים לצידכם. באנו, 529 מנהיגים מרחבי העולם, שמייצגים למעלה מ-110 מיליון נוצרים שמאמינים ותומכים בישראל, שתומכים בכם. אתם לא לבד, אנחנו עומדים לצידכם ומתפללים עבורכם".

נגה כספי, מנהלת מחלקת ידידי ישראל, מערך דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ סיכמה: "​אנו - מדינת ישראל, עם ישראל, יהודים ברחבי העולם, אך גם המערב - חווים ימים הרצופים באתגרים משמעותיים, מה שהופך את נוכחותכם כאן היום לעוצמתית עוד יותר. ​כשאנו עומדים בנקודת תצפית אסטרטגית זו, ניתן באמת לראות, להרגיש ולהבין מדוע אזור זה חיוני כל כך להגנה על ביטחונה של ישראל. ​​תודה לכם על ידידותכם האיתנה והפגנת הסולידריות. ישראל איננה לבד".