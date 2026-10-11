טיפול טוב מתחיל בהבנת האדם שמאחורי הסיפור שהוא מביא לקליניקה. לצד הידע המקצועי, נדרשת גם היכולת להכיר את השפה שלו, את הערכים שמנחים אותו ואת העולם שממנו הוא מגיע.

עבור אנשי טיפול העובדים עם הציבור הדתי והתורני, ההיכרות עם עולם ההלכה והערכים אינה רק ידע נוסף. היא יכולה להשפיע על האופן שבו המטפל מבין את הסיפור שמביא איתו המטופל, על השאלות שהוא שואל ועל הדרך שבה הוא בונה איתו את התהליך הטיפולי.

החיבור בין המקצועיות הטיפולית לבין היכרות עם העולם התורני וההלכתי הוא אחד הצירים המרכזיים בהכשרות המקצועיות במכללת פוע"ה.

הידע שמחבר בין עולם הטיפול לעולם התורני מתחיל כאן. לפרטים על ההכשרות המקצועיות של מכללת פוע"ה לחצו כאן>>>

לא רק לחבר - גם לדעת להפריד

הרב אודי רט, מרצה בקורס ייעוץ לחיי אישות במכללת פוע"ה: "החיבור בין העולם התורני למקצועי לעיתים יוצר עימות והתמודדות, פעמים וזה אצל המטופל ופעמים וזה אצל המטפל. ההתערבבות שעלולה להיות באה לידי ביטוי ביתר שאת, כאשר באים לעסוק בתחומים הקשורים לעולם הזוגי ולעולם האישותי".

"לאורך השנים, מתוך עבודה טיפולית עם זוגות רבים, מתוך הכשרת עשרות רבות של נשות ואנשי מקצוע, למדנו כי ניתן לייצר חיבור עמוק ומשמעותי, הרמוני ומחובר, בין העולם המקצועי לעולם התורני. איך לייצר חיבור ואיך לייצר הפרדות, איך לדבר בשפה מקצועית עם כלים מקצועיים ואיך לייצר שפה שיש בה גם מקום לעולם התורני ולא פחות מכך הרוחני, ואיך כל אלו מאפשרים לזוג לעלות קומה בקרבה ובשיח ביניהם".

הרב אודי רט מרצה | מרכז קורס ייעוץ לחיי אישות במכללת פוע"ה צילום: אלבום פרטי

אסתי הלוי, פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית, משפחתית ומינית, בוגרת הקורס: "כל הלימודים שלמדתי בחיי היו במקומות רשמיים בעלי תעודות אקדמיות, אוניברסיטאיות מוסמכות. בלימודי הייעוץ לחיי אישות, החלטתי לחרוג ממנהגי חריגה משמעותית ואני לא מתחרטת על כך".

בקליניקה היא חוזרת לכלים שרכשה: "כיום, בקליניקה, אני מלווה זוגות במצבי מורכבות שונים ומוצאת את עצמי חוזרת לא פעם לכלים ולטכניקות הפרקטיות שקיבלתי בלימודיי במכון".

אסתי הלוי, פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית צילום: אלבום פרטי

חיה בוימל, יועצת זוגית ומינית, מדריכת כלות ומרצה במכללת פוע"ה, בוגרת הקורס: "כְּיוֹעֶצֶת זוגית פגשתי לא פעם בקליניקה את הקשר ההדוק בין קשיים זוגיים לבין סוגיות בתחום חיי האישות, ולכן חיפשתי להתמקצע בתחום והגעתי לקורס ייעוץ לחיי אישות במכון פוע"ה".

לדבריה, "הקורס העניק לי כלים מקצועיים וטיפוליים ברמה גבוהה, לצד ידע רפואי מעמיק, והכול מתוך השקפה תורנית איתנה ומחויבות להלכה - חיבור ייחודי שאני רואה בו ערך עצום בעבודה בקליניקה".

חיה בוימל, יועצת זוגית ומינית, מדריכת כלות צילום: אלבום פרטי

הידע שמחבר בין עולם הטיפול לעולם התורני מתחיל כאן. לפרטים על ההכשרות המקצועיות של מכללת פוע"ה לחצו כאן>>>

אותו עיקרון - גם בעולם הפוריות

גם בתחום הפוריות נדרשת היכרות עם התמונה הרחבה, המשלבת היבטים רגשיים, זוגיים, רפואיים והלכתיים.

גב' רננה ארליך, מרצה בקורס פסיכותרפיה בפוריות במכללת פוע"ה: "זוג שמתמודד עם קשיים בתחום הפוריות - מקושי להשיג היריון ועד אובדני היריון, מומים ובעיות גנטיות - חווה מורכבות רגשית ומתח נפשי רב. טיפול רגשי המלווה את התהליך נותן לזוג מרחב להביא את הקשיים והכאבים ולקבל כלים להתמודדות.

לצד המורכבות הרגשית, לתהליך יש גם היבטים רפואיים ושאלות הלכתיות משמעותיות. מטפלת שמכירה את ההיבטים השונים, את המושגים הרפואיים ואת השאלות ההלכתיות, יכולה להעניק לזוג מרחב טיפולי מותאם ורגיש. בני הזוג מרגישים מובנים ואינם נדרשים להשקיע משאבים בהסברים על התהליך שהם עוברים - המטפלת מדברת איתם באותה שפה.

קורס פסיכותרפיה בפוריות של מכון פוע"ה מיועד לנשות מקצוע בעלות תואר טיפולי, ומקנה ידע פסיכוסוציאלי, הלכתי ורפואי, לצד הצגות מקרה וניתוח קליני".

גב' רננה ארליך, מרצה | מרכזת קורס פסיכותרפיה בפוריות במכללת פוע"ה צילום: אלבום פרטי

ד"ר גיטל וולף-פופקו, דרמה תרפיסטית ובוגרת הקורס: "הנשים שמגיעות אליי לטיפול מביאות איתן את כל החלקים שלהן - הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי והרוחני. בלימודי פסיכותרפיה בפוריות במכון פוע"ה חוויתי גישה הוליסטית, שנותנת מקום ראוי לכל אחד מהרבדים האלה, באמצעות מרצים מהמעלה הראשונה. ניכר שתחום הפוריות הוא בנפשם ממש".

ד"ר גיטל וולף-פופקו, דרמה תרפיסטית צילום: אלבום פרטי

רינה אידו, עו"ס פסיכותרפיסטית ומטפלת בנשים, צעירות וזוגות, בוגרת הקורס: "כְּבוֹגֶרֶת הקורס ובעלת קליניקה, אני רואה חשיבות רבה בלימודי פסיכותרפיה בפוריות במקום המשלב השקפה תורנית לצד רמה מקצועית גבוהה וידע מקיף מאוד בתחום. הידע והכלים שרכשתי משמעותיים במיוחד בליווי נשים וזוגות המתמודדים עם אובדן היריון, אובדן תינוק פג ועיבוד לידה טראומטית. השילוב בין הידע המקצועי להבנה התורנית מאפשר לי ולחברותיי לתחום להעניק למטופלות ולזוגות ליווי מדויק וקשוב יותר ואין שמחה ממני כשאני מקבלת ממטופלת שלי עדכון גם אחרי שנתיים על לידה מוצלחת אחרי עיבוד של כאב".

רינה אידו, עו"ס פסיכותרפיסטית ומטפלת בנשים צילום: אלבום פרטי

בסופו של דבר, היכרות עם התמונה הרחבה אינה מחליפה את ההכשרה הטיפולית - אלא מרחיבה אותה. היא מאפשרת לאיש המקצוע להבין טוב יותר את העולם שממנו מגיע המטופל, לשאול את השאלות הנכונות ולתת מענה מקצועי, רגיש ומדויק יותר. זהו החיבור הייחודי שמאפיין את ההכשרות המקצועיות במכללת פוע"ה - חיבור בין מקצועיות, רפואה והלכה, שמרחיב את ארגז הכלים ומאפשר לאנשי המקצוע לפגוש את המטופלים שלהם מתוך הבנה עמוקה ומלאה יותר של עולמם.

הידע שמחבר בין עולם הטיפול לעולם התורני מתחיל כאן. לפרטים על ההכשרות המקצועיות של מכללת פוע"ה לחצו כאן>>>