שלוש שנים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, יותר משליש מיהודי ארצות הברית מדווחים כי העמיקו את מעורבותם בחיים היהודיים - ושיעורם אף עלה במהלך השנה האחרונה. במקביל, בקרב אלה שהגבירו את מעורבותם נרשמו שיעורים גבוהים במיוחד של קשר רגשי לישראל והזדהות עמה.

הנתונים עולים מהסקר השנתי השלישי של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה לבחינת החיים היהודיים מאז 7 באוקטובר, שנערך בקרב כ-3,000 יהודים אמריקאים.

לפי הסקר, 38% מהמשיבים דיווחו על עלייה במעורבותם בחיים היהודיים מאז המתקפה. מדובר בעלייה של שבעה אחוזים לעומת הנתון שנמדד בשנה שעברה.

הפערים בולטים במיוחד בכל הנוגע לקשר עם ישראל. בקרב היהודים שהעמיקו את מעורבותם בחיים היהודיים, 93% דיווחו על קשר רגשי לישראל. בקרב מי שלא דיווחו על עלייה במעורבות, השיעור עמד על 51%.

גם בשאלת זכות קיומה של ישראל נרשם פער: 94% מקרב מי שהגבירו את מעורבותם היהודית השיבו כי לישראל יש זכות קיום, לעומת 74% בקרב מי שמעורבותם לא גדלה.

75% מהמשיבים שהעמיקו את הקשר לחיים היהודיים אמרו כי ישראל גורמת להם לחוש גאווה בזהותם היהודית. בקרב יתר המשיבים עמד הנתון על 36%.

לצד ההתחזקות במעורבות היהודית, הסקר מצביע גם על חשש נרחב מאנטישמיות. 65% מיהודי ארצות הברית שהשתתפו בסקר סבורים כי קיימת "הרבה" אנטישמיות במדינה. לשם השוואה, בשנת 2020 עמד השיעור על 45%. בקרב מי שהגבירו את מעורבותם בחיים היהודיים נרשמה דאגה גבוהה אף יותר מהתופעה.

בפדרציות היהודיות של צפון אמריקה רואים בנתונים אינדיקציה לשינויים בצרכים של הקהילות היהודיות בארצות הברית ולהשפעת האנטישמיות על חייהן.

"רבים ציפו שהעניין המוגבר בחיים היהודיים ידעך ככל שיעבור הזמן, אבל הנתונים שלנו מראים שהמגמה לא רק נשמרת, אלא אף צוברת תאוצה מאז השנה שעברה", אמרה מימי קרביץ, סמנכ"לית אימפקט בארגון.

"יהודים אמריקאים יוצרים ומחפשים באופן פעיל דרכים שונות לקחת חלק בחיים היהודיים", הוסיפה. "המוסדות היהודיים, בהם הפדרציות, ממשיכים לתת מענה לצורך הזה".