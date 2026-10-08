פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום נגד שלושה בדואים מהנגב שהיו מעורבים ברכישת אקדח ותחמושת שסופקו לאחמד אלעוקבי, המחבל שביצע את פיגוע הירי בתחנה המרכזית בבאר שבע לפני שנתיים בו נרצחה שירה חיה סוסליק ז"ל, לוחמת מג"ב בת 19.

אחד הנאשמים הוא יחיא אלעוקבי, כבן 26, תושב חורה. שני הנאשמים הנוספים הם אב ובנו, תושבי פזורת אלעוקבי, כאשר אחד מהם היה קטין בעת ביצוע המעשים המיוחסים להם.

לפי ממצאי החקירה, השלושה היו מעורבים בעסקה לרכישת אמצעי לחימה שכללו אקדח ותחמושת, אשר הועברו בהמשך למחבל. בשב"כ ובמשטרה טוענים כי הם סיפקו את אמצעי הלחימה כשהם מודעים לכך שאלעוקבי עשוי לבצע פיגוע טרור.

במהלך החקירה עלה גם חשד כי חלק מהמעורבים עסקו בסחר באמצעי לחימה מול גורמים נוספים תושבי הנגב.

כתבי האישום מייחסים לשלושה עבירות של סחר והחזקת נשק ותחמושת וכן מתן אמצעים לביצוע מעשה טרור.