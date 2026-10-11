שידור חי מרשות העתיקות

כנס הבחירות הגדול של עיתון "הדור", תחת הכותרת "הדור קובע", מתקיים היום (ראשון) באודיטוריום רשות העתיקות בירושלים, בהשתתפות ראשי מפלגות, מועמדים לכנסת, חברי כנסת, רבנים, עיתונאים ואישי ציבור.

במרכז הכנס עומדים ראיונות אישיים עם הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר רא"ל במיל' גדי איזנקוט, השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט, ויו"ר מפלגת עמך ישראל תא"ל במיל' עופר וינטר.

אחד המוקדים המרכזיים בכנס הוא המפגש הישיר בין המועמדים לבין הציבור. בתום הראיונות והנאומים תיפתח הבמה לשאלות מהקהל, שיוכל להפנות למועמדים שאלות ישירות בנושאים הבוערים שעל סדר היום לקראת הבחירות.

לצד הראיונות מתקיימת במהלך הכנס שורת דיבייטים ודיונים בסוגיות ביטחוניות, משפטיות, חברתיות ורוחניות. בין היתר, רועי שרון וצפנת נורדמן ידונו בסוגיית "אלימות המתנחלים"; הרב דוד סתיו והרב דוד פנדל יעסקו באתגרים הרוחניים של הציבור הדתי לאומי; וח"כ שמחה רוטמן ועו"ד רז נזרי ידונו בשאלת תיקון מערכת המשפט.

עוד בתוכנית: דיון על תפיסת הביטחון והאחריות למחדל 7 באוקטובר בהשתתפות ח"כ יצחק קרויזר ורפי בן שטרית, אביו של אלרואי שנפל בקרב על נחל עוז, וכן שיחה בין רננה מאיר כהן לאמונה קליין בר נוי על הרכב הקואליציה הבא.

בכנס משתתפים גם הרב שאול פרבר, יו"ר ארגון עתים, ניר אורבך, ראש הרשות לזהות לאומית יהודית, עפרה ליפשיץ ממובילות פורום "שותפות לשירות", ואישי ציבור נוספים.

צפו בשידור החי מכנס "הדור קובע" בירושלים