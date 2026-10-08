מפגש קצוות שלא תרצו לפספס

ח"כ יאסר חוג'יראת מרע"מ סירב להגדיר את חמאס כארגון טרור בראיון לנוה דרומי ב-i24NEWS.

המגישה תהתה אם חוג'יראת מסוגל לומר שחמאס הוא ארגון טרור. הח"כ השיב "זה ארגון שחלק ממנו עושה צדקה וחלק אחר פועל לקבל זכות קיום והכרה כמדינה".

דרומי גם תהתה מה תעשה רע"מ כיוון שחלקים בגוש השינוי כלל לא רוצים שותפות איתה. "אני תמיד אומר שבפוליטיקה יש דיבורים לפני הבחירות - ואחרי הבחירות. גם איזנקוט מדבר היום לבייס שלו כי הרוב הלך ימינה והם רוצים לקבל כמה שיותר מנדטים. אהיה שמח אם לגוש השינוי יהיה 16 מנדטים בלעדינו, אבל במידה ולא, הם יכולים לקחת בחשבון שיש להם את רע"מ", ענה חוג'יראת.

כשנשאל אם ישראל יכולה להמשיך בסיכולים ממוקדים בעזה - התחמק שוב והגיב: "צריך להמשיך במדיניות השלום".