צה"ל יפתח בתהליך לבחינת הענקת צל"שים ועיטורים למשרתים על מעשי גבורה והקרבה בקרבות 7 באוקטובר 2023 בעוטף עזה. התהליך ייצא לדרך בכנס מפקדים שיתקיים ביום רביעי הבא, ובו יוצג המתווה לבחינת המקרים.

את הכנס יובילו ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר-כליפא, ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים, אלופה אורלי מרקמן. בכנס ישתתפו מפקדים מכלל החטיבות והגזרות בצה"ל.

במהלך הכנס יוצג למפקדים אופן בחינת מעשי הגבורה וההקרבה של משרתי צה"ל בקרבות שהתחוללו ב-7 באוקטובר. מטרת התהליך, כפי שנמסר מצה"ל, היא להעניק הכרה למעשי גבורה יוצאי דופן ולשמר את מורשת הלחימה לדורות הבאים.

בצה"ל ציינו כי הבחינה תיעשה תוך ירידה לפרטים, בדיקת העובדות, רגישות ושקיפות. לאחר התנעת התהליך צפוי הצבא להציג את אופן ביצועו ואת שלביו המרכזיים.

לקראת פתיחת התהליך עודכנו כלל המשפחות השכולות בדבר קיומו, מטרותיו ומשמעותו.

לצד בחינת מעשיהם של משרתי צה"ל, יינתן מענה גם למעשי גבורה יוצאי דופן שביצעו אזרחים במהלך קרבות 7 באוקטובר.

מקרים שיימצאו מתאימים יועברו לבחינת הוועדה המייעצת לנשיא המדינה, בהתאם למנגנון הקיים להענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית". במסגרת מנגנון זה כבר נבחנו מקרים והוענקו אותות במהלך המלחמה. מקרים מתאימים נוספים שיועברו לבית הנשיא ייבחנו גם הם בידי הוועדה.