השר סמוטריץ בכניסה לכנס הרבנים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגשים היום (חמישי) עם מאות מרבני הציונות הדתית, במסגרת מהלך שנועד להקים מערך שטח להעלאת שיעור ההצבעה בקרב מצביעי גוש הימין לקראת הבחירות.

את המהלך מוביל ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, שמונה לעמוד בראש המטה להעלאת אחוז ההצבעה בגוש.

את הפגישה עם הרבנים יזם גנץ יחד עם סמוטריץ', במטרה לגבש דרכי פעולה משותפות ולבנות עבודת מטה סדורה לקראת הבחירות.

במסגרת המהלך מבקשים המארגנים לחבר בין רבנים, אישי ציבור, ראשי רשויות ופעילי שטח, ולפעול באמצעותם להנעת מצביעי ימין לקלפיות.

בהמשך היום צפוי להתקיים בירושלים אירוע נוסף ורב משתתפים ביוזמת גנץ. באירוע צפויים להשתתף נתניהו, סמוטריץ', ראשי רשויות מיהודה ושומרון ופעילי ימין מרחבי הארץ, והוא יתמקד אף הוא בהעלאת שיעור ההצבעה בגוש הימין.

סמוטריץ' התייחס לבחירות הקרובות ואמר: "הבחירות הקרובות יכריעו את עתיד מדינת ישראל. מול ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן שתפנה יישובים ותקים מדינת טרור פלסטינית, אנחנו נחזק את הזהות היהודית של המדינה, נבצר את ביטחון ישראל. יחד ממשיכים לניצחון הימין".

ישראל גנץ הוסיף: "בצעד חסר תקדים איחדנו כוחות וחיברנו בין הגורמים החשובים ביותר במערכת הבחירות הנוכחית על מנת להניע באמצעות אישי הציבור מאות אלפי מצביעי ימין לקלפי. המטרה היא להיערך יחד ולהוביל לניצחון גדול של הימין".