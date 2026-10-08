אסף רג'ואן, מגיבורי טיסת פליי דובאי, בבית הנשיא

אסף רג'ואן, מגיבורי טיסת פליי דובאי שניצלה מאסון, הגיע היום (חמישי) לבית הנשיא יחד עם אשתו ובנותיו, שהיו עמו במטוס. ברגעים שלפני כניסתו למפגש הוא התקשה להסתיר את ההתרגשות, וסיפר כי עבורו ועבור יתר הנוסעים החיים מתחלקים כעת לשניים: לפני הטיסה ואחריה.

"יש לנו שני תאריכי יום הולדת עכשיו", אמר רג'ואן. "יש לנו את תאריך יום ההולדת המקורי ואת תאריך יום ההולדת החדש, שנולדנו כולנו מחדש, כל מי שהיה בטיסה".

רג'ואן, שהיה בין הנוסעים שסייעו במהלך האירוע החמור במטוס, סיפר כי עצם ההגעה לבית הנשיא מעוררת בו תחושות עזות, במיוחד לאחר הסכנה שממנה ניצלו. "התרגשות גדולה, באמת פרפרים בבטן לפני שאתה אפילו נכנס למקום", אמר. "אנחנו ממש שמחים להיות פה, זו גאווה גדולה".

לדבריו, הוא ובני משפחתו רואים בהשתתפותם במפגש גם הזדמנות לייצג את יתר הנוסעים שלא הגיעו. "בשמי ובשם כל משפחתי וכל מי שהיה במטוס, אנחנו באנו פשוט לייצג את מי שהיה במטוס ולא הגיע לכאן", הסביר.

אבל בתוך ההתרגשות מהמעמד הרשמי, רג'ואן חזר שוב ושוב אל העובדה הפשוטה שהייתה יכולה להיות אחרת לחלוטין. "אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות פה. מאוד שמחים שאנחנו בכלל בחיים, זאת האמת".

רג'ואן סיפר כי מאז האירוע הוא ויתר הנוסעים עדיין מנסים לעכל את מה שעברו. לדבריו, התחושות מציפות אותם גם כעת, כשהם מוקפים בבני משפחה ובאנשים המבקשים לשמוע את סיפורם. "הכול כרגע מציף אותנו ואנחנו ממש בשיא ההתרגשות. הלב לא מפסיק לפעום", אמר.

כשנשאל על תחושת הניצחון לאחר האירוע, הדגיש רג'ואן כי ההצלחה הייתה משותפת לנוסעים ולאנשי הצוות, שפעלו לדבריו יחד ברגעי הסכנה. "בסוף ניצחנו, הצלחנו לעשות את זה", אמר. "עשינו את הבלתי ייאמן. כל מי שהיה במטוס, עבדנו כקבוצה, כעבודת צוות".

לדבריו, האירוע הקשה יצר קשר יוצא דופן בין האנשים שהיו על המטוס, גם אם קודם לכן היו זרים זה לזה. "נהיינו ממש משפחה, כל אנשי הצוות, כל האנשים שהיו בטיסה", סיפר. "פתחנו קבוצת וואטסאפ ואנחנו ממש מרגישים כמשפחה". את הקשר החדש שנוצר בין הנוסעים תיאר בחיוך: "זה חיבור משמיים, גם תרתי משמע".

לצד השמחה וההתרגשות, רג'ואן אינו מסתיר כי ההתמודדות עם מה שאירע עדיין נמצאת בתחילתה. כשנשאל על השיקום הצפוי לו ולמשפחתו, השיב כי הם זקוקים לזמן כדי לעכל את החוויה ואת תשומת הלב הציבורית הרבה שמלווה אותם מאז.

"יש שיקום. אנחנו מחכים קצת שהדברים ישקעו", אמר. "זה נורא נורא טרי. זה נורא חדש לנו, זה נפל עלינו, ואנחנו צריכים לדעת גם איך להתמודד עם זה".

רג'ואן הוסיף כי הוא ובני משפחתו עדיין מתרגלים למציאות החדשה שנוצרה בעקבות האירוע ולעניין הציבורי הרב בסיפורם. "אני שמח שזה בנסיבות טובות ולא משהו אחר שיכול להיות יותר גרוע", אמר. "אנחנו מתרגלים לסיטואציה, שמחים שאנחנו פה ותודה לכולם".