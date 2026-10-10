בלי שנשים לב, בשקט בשקט, חזר לחיינו נאום הצ'חצ'חים של דוד טופז. הנאום היהיר והמזלזל הזה קיבל עיבוד קל ואפילו שידרוג כאשר במקום להישמע מפיו של בדרן או קומיקאי מקומי, הוא נשמע מפיהם של מנהיגי האופוזיציה. לא פחות.

הנאום הבזוי הזה לא כלל רק את הביטוי צ'חצ'חים, אלא קביעה נוספת, מקוממת לא פחות. בואו ניזכר בכמה ציטטות מתוך אותו נאום בזוי. תגידו אם הוא לא מזכיר לכם משהו, וכה אמר דודו טופז: "האנשים העומדים כאן (תומכי המערך) הם הנלחמים את המלחמות. הצ'חצ'חים של הליכוד הם שין-גימלים, אם הם בכלל הולכים לצבא", אמר והקהל צהל והריע. בקטע נוסף שלא צולם, אך נכתב וצוטט מילה במילה על ידי רינה חכמון, אמר טופז גם "כאן, במקום הזה, נמצאים המפקדים והקצינים של צה"ל. שם, במצודת זאב, נמצאים הצ'חצ'חים של הליכוד שהם בסך הכול שין גימל".

כך אמר אז בדרן בראשית דרכו ובצמרת המערך הבינו שנעשתה כאן טעות אסטרטגית חמורה שעלולה לעלות להם במחיר הבחירות. מנחם בגין ז"ל ידע אז למנף היטב את הנאום ההוא, ובעצרת שנקבעה לערב שלמחרת נשא את נאומו המונומנטאלי על פיינשטיין וברזני, על "יהודים! אחים! לוחמים!", ומאז הכול היסטוריה.

וזה חוזר על עצמו, פחות או יותר, והפעם מפיהם של מנהיגי אופוזיציה שבמקום להגיד צ'חצ'חים, מנשקי קמעות או אספסוף, כפי ששמענו בעבר, במערכת הבחירות הזו הם מפריחים שוב ושוב את מושג 'ברית המשתמטים' בהתייחס לקואליציה היוצאת. לא קשה לזהות את הקשר בין "משתמטים" ל"אם הם בכלל הולכים לצבא"...

וכשהם מדברים על הברית הזו, למי בדיוק הם מתכוונים? למצביעי הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית שממלאים את שורות הצבא בלוחמים מוסרי נפש, מצביעים שמאחוריהם מאות ימי מילואים, שרבים מהם נפצעו במערכה וחזרו להילחם רגע אחרי שנרפאו, על מי שצלקות הנפש שנצרבו בהם מאותו בוקר נורא של השבעה באוקטובר ומהחודשים שלאחריו, לא מרפים מהם? עליהם הם מדברים, או אולי על מי ששמותיהם ושמות יקיריהם ממלאים את בתי העלמין, אך חטאם הוא תמיכתם באחת ממפלגות הקואליציה, ולכן בעיני אותם מנהיגים הם חלק מ"ברית המשתמטים"?

ברור לי שיאמרו מי שיאמרו שהכוונה היא למצביעי שתי המפלגות החרדיות, אז בואו נפרק. ראשית, יורשה לי להטיל ספק בשאלה למי יש יותר מצביעים בשורות הקרביות של הצבא, לש"ס או לדמוקרטים. אני ממש לא בטוח שבדיקה תניב תוצאה שתנעם ליאיר גולן וחבריו.

אז נכון שרוב מוחלט של מצביעי יהדות התורה אינם משרתים בצה"ל, אבל ההגדרה 'ברית המשרתים' לא מכוונת למפלגה אחת מסויימת אלא לברית, לקואליציה, מסוימת שאותה אתם רואים כחבורת משתמטים, איך אמר דודו טופז "שין גימלים, אם הם בכלל הולכים לצבא".

ראוי גם לזכור שלאותם מכפישים לא מפריע לחבור יום אחרי הבחירות לקואליציה (ברית) עם המפלגות הערביות (וסליחה על ההשוואה. היא נועדה רק כדי להוכיח את האבסורד והאיוולת שבטענה), למרות ששם, בקרב מצביעי המפלגות הללו, נוכל למצוא לא רק משתמטים, אלא גם את מי שמזדהים עם אויביה של המדינה ומבקשים לקעקע את דמותה כמדינה יהודית. אבל זה כנראה לא מפריע להם.

וכך חזר לחיינו נאום הצ'חצ'חים, המכפיש את מחנה הימין כולו כמשתמט, ללא כל קשר למציאות. אלא שאז, בבחירות 81', היה מנחם בגין שידע לזהות את הנקודה ולהגיב בנאום פנתאוני שטרף את הקלפים. במקרה הנוכחי נראה שמנהיגות הימין עדיין לא זיהתה בכלל את האירוע, ובוודאי שעדיין לא הגיבה בנאום משלה.