ישראל השתתפה לראשונה באופן רשמי בתערוכת Marrakech Airshow 2026 במרוקו, כאשר משרד הביטחון פתח במקום ביתן לאומי והוביל משלחת של תעשיות ביטחוניות ישראליות.

זוהי ההשתתפות הישראלית הרשמית הראשונה בתערוכה מאז כינון הסכמי אברהם, וכן הפעם הראשונה שאגף סיבט במשרד הביטחון פותח בה ביתן ישראלי לאומי.

שמונה תעשיות ביטחוניות ישראליות השתתפו בתערוכה והציגו טכנולוגיות מתקדמות ומוכחות מבצעית. בין המערכות שהוצגו היו חימושים משוטטים, מערכות רובוטיות המבוססות על בינה מלאכותית, יכולות ניווט אוטונומי לכלי טיס בלתי מאוישים, הנחיית לייזר לרחפני FPV ופתרונות תקשורת לוויינית.

במתחם הישראלי הוצגו, לצד ביתן משרד הביטחון, גם מערכות של שלוש התעשיות הביטחוניות הגדולות - אלביט מערכות, התעשייה האווירית ורפאל. החברות הציגו פתרונות בתחומי האוויר, היבשה, הים, החלל, המודיעין, הסייבר והדיגיטל.

במשרד הביטחון ציינו כי פתיחת הביתן במרקש היא חלק מהאסטרטגיה להרחבת הייצוא הביטחוני ושיתופי הפעולה עם מדינות ברחבי העולם. במהלך התערוכה קיימה המשלחת הישראלית פגישות עם משלחות וגורמים ממשלתיים ממדינות שונות.

ראש סיבט במשרד הביטחון, תא"ל במיל' יאיר קולס, הגדיר את ההשתתפות הישראלית הראשונה בתערוכה כ"ציון דרך חשוב עבור משרד הביטחון והתעשייה הביטחונית הישראלית".

"החברות שהציגו בתערוכה הביאו טכנולוגיות מוכחות מבצעית לצד חדשנות בתחומי האוטונומיה, הבינה המלאכותית והתקשורת", אמר קולס. "סיבט מהווה שער לאקוסיסטם הביטחוני הישראלי, והתערוכה שימשה פלטפורמה להרחבת שיתופי פעולה ביטחוניים בינלאומיים ולבניית שותפויות ארוכות טווח כחלק מקידום אסטרטגיית משרד הביטחון".