בית המשפט הצבאי בשומרון גזר היום (חמישי) מאסר עולם על נד'מי אבו-בכר, שהורשע בגרימת מותו בכוונה של סמל-ראשון עמית בן יגאל הי"ד במהלך פעילות מבצעית בכפר יעבד במאי 2020.

בנוסף לעונש המאסר, חויב אבו-בכר בתשלום פיצוי כספי בסך של יותר מארבעה מיליון שקלים.

המחבל הורשע בעבירה של גרימת מוות בכוונה, המקבילה לעבירות הרצח באזור יהודה ושומרון, וכן בעבירה של שיבוש הליכי משפט.

על פי הכרעת הדין, ב-12 במאי 2020 פעלו כוחות הביטחון בכפר יעבד במסגרת מבצע למעצר מבוקשים. במהלך הפעילות עלה אבו־בכר לגג בניין והשליך לעבר חיילי צה"ל חצי לבנה במשקל של תשעה עד 11 קילוגרמים, במטרה לגרום למותם. הלבנה פגעה בסמ"ר עמית בן יגאל הי"ד וגרמה למותו.

לאחר הפגיעה נמלט אבו-בכר מהגג לביתו והעמיד פני ישן, במטרה להקשות על כוחות הביטחון לאתר אותו. לאחר שהכוחות עזבו את המקום, הוא שב לאזור הפגיעה, אסף חלקים מהלבנה והשליך אותם לשולי השביל במטרה לשבש את החקירה.

התביעה הצבאית מסרה כי "תמשיך לפעול למיצוי הדין עם מי שיפגע בביטחון המדינה, באזרחיה ובמשרתי צה"ל".