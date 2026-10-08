חמישה בדואים משגב שלום נעצרו בחשד שתכננו להקים ביישוב חוליה צבאית בהשראת הגדודים הפלסטיניים ביהודה ושומרון ולבצע במסגרתה פיגועים נגד כוחות הביטחון ובבאר שבע - כך עולה מחקירות שב"כ שנערכו בחודשים מאי ויוני 2026.

החקירות הן חלק משורה של מעצרים שביצע שב"כ מתחילת השנה בקרב תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון המדינה.

לפי הנתונים שנמסרו, מתחילת 2026 נעצרו לחקירת שב"כ 72 תושבי האזור, מהם 67 אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה. נגד כ־50 מכלל העצורים הוגשו כתבי אישום.

בין החשדות שנחקרו נמצאים תכנון פעילות טרור והברחות אמצעי לחימה בגבולות. אחת החקירות עסקה בחמישה תושבי שגב שלום, שלפי שב"כ ביקשו להקים ביישוב "גדוד צבאי" ולפעול במסגרתו במספר מתווים.

לפי ממצאי החקירה, מי שהוגדר כראש החולייה פעל במשך תקופה ארוכה להקמת הגדוד, בהשראת גדודים הפועלים ביהודה ושומרון ומתוך זיקה פלסטינית. בשב"כ טוענים כי הוא גם פרסם ברשתות החברתיות תכנים נגד מדינת ישראל ובכך עודד פעילות טרור.

חשוד נוסף הסכים, לפי החקירה, להצעה לבצע פיגוע ירי נגד תחנת המשטרה בשגב שלום וכן פיגוע דקירה וירי בתחנה המרכזית בבאר שבע. עוד נטען כי הוא צפה בסרטונים שמהם ביקש ללמוד כיצד לייצר מטענים.

חבר אחר בחוליה הסכים להצטרף לגדוד ולשמש כ"מהנדס" שיהיה אחראי על הכנת מטענים נגד כוחות הביטחון.

לפי שב"כ, חשוד נוסף, צעיר בגילו, הסכים אף הוא להצטרף לתשתית ובמקביל תכנן לבצע באופן עצמאי פיגוע באמצעות מטען לאחר שישתחרר ממעצרו. בחקירתו עלה, לטענת שב"כ, כי הוא תומך בארגון המדינה האסלאמית וכי במשך כשנתיים תכנן לבצע פיגוע דקירה בשם הארגון.

החשוד החמישי בפרשה הסכים להצטרף לגדוד הצבאי ואף הביע נכונות לבצע במסגרת פעילות החוליה פיגוע בתחנת המשטרה בשגב שלום.

חקירה נוספת נפתחה ביולי 2026 נגד עבדאללה ג'רג'אוי, אזרח ישראלי תושב שגב שלום. בשב"כ טוענים כי ג'רג'אוי הסית לטרור ותכנן לבצע פיגוע במועדון "הפורום" בבאר שבע.

בחקירתו עלה עוד, לפי שב"כ, כי עמד בקשר עם פעילי ארגון המדינה האסלאמית והביע כוונה לצאת לזירות לחימה של הארגון בחו"ל. עוד נטען כי הזדהה עם ארגוני טרור, ובהם המדינה האסלאמית וחמאס.

נגד המעורבים בפרשות הוגשו במהלך השנה כתבי אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, המייחסים להם עבירות טרור חמורות.

גורם בכיר בשב"כ מסר כי החקירות, לצד מעצרים נוספים, "ממחישות את הסיכון הביטחוני הנשקף מכינונן של חוליות פעילים של אזרחים ישראלים, חלקן סמי צבאיות, המבקשות לקדם פיגועי טרור בשטח ישראל, ואשר פעילותן נגדעה באיבה בשל פעילות סיכולית של השב"כ ומשטרת ישראל".