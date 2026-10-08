טלטלה בצמרת משטרת ישראל: מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הודיע על החלטתו לפרוש מהמשטרה לאחר 38 שנות שירות.

כהן, שכיהן כמפקד מחוז הדרום במהלך מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר, נפצע בקרבות בתחנת המשטרה בשדרות, שבה התנהלו קרבות קשים באותו יום.

בהודעת הפרישה שלו התייחס כהן לקרבות בשבעה באוקטובר ולשוטרים שלחמו תחת פיקודו.

"זה הדור שלנו, וזה התור שלנו להילחם על הבית. זכיתי להוביל את המכבים בני דורנו, שוטרות ושוטרי משטרת ישראל, בקרבות הבלימה שמנעו את התפשטות הטבח", כתב כהן.

עוד הוסיף: "עד יומי האחרון אשא את הנופלים בליבי, את הפצועים בגוף ובנפש, ואהיה אסיר תודה על הזכות לשרת את המדינה במדי משטרת ישראל".

כהן מסיים את שירותו במשטרה לאחר 38 שנים, שבמהלכן הגיע לפיקוד על משמר הגבול, מחוז הדרום ובהמשך על מחוז המרכז.