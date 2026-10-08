פחות מחודש לקראת בחירות האמצע בארה"ב, והנשיא טראמפ צריך להיות מודאג. סקר חדש של סוכנות הידיעות "רויטרס" בשיתוף מכון מחקרי דעת הקהל איפסוס, מעלה כי בקרב מצביעי קמלה האריס בבחירות האחרונות לנשיאות, נרשמת התלהבות רבה יותר להצביע בבחירות האמצע, מאשר בקרב מצביעי טראמפ.

על פי הסקר, 48 אחוזים מאלו שהצביעו עבור האריס "נלהבים מאוד" להצביע בבחירות האמצע, לעומת 30 אחוזים בלבד בקרוב מצביעי טראמפ. 10 אחוזים ממצביעי טראמפ ענו כי הם "מאוד לא מתלהבים" להצביע בבחירות האמצע, לעומת 6 אחוזים בקרוב מצביעי האריס. גם רמת התמיכה בטראמפ ממשיכה להיות בשפל.

רק 32 אחוזים הביעו תמיכה במדיניות הנשיא האמריקאי, לעומת 65 אחוזים שהתנגדו למדיניות שלו. הנתונים מעלים כי טראמפ מאבד תמיכה כמעט בכל הקבוצות בחברה האמריקאית, כולל ירידה דו-ספרתיות באחוזי התמיכה בו בקרב היספנים, גברים, מצביעים כפריים ובפרברים, מצביעים ללא תואר אקדמי, וכן בקרב הנוצרים האוונגליסטים. שינוי מדאיג נוסף חל בקרב משתתפי הסקר הגברים.

43 אחוזים אמרו כי יצביעו עבור המפלגה הדמוקרטית בבחירות האמצע, לעומת 39 אחוזים שמעדיפים את המפלגה הרפובליקנית. בשנה שעברה נרשם רוב בקרב הגברים דווקא למפלגה הרפובליקנית.

ומהם הנושאים המטרידים ביותר את אזרחי ארה"ב לקראת בחירות האמצע? יוקר המחיה עומד במקום הראשון, ומיד אחריו "הערכים הדמוקרטיים". ההגירה הלא חוקית עומדת במקום השלישי.