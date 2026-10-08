סמוטריץ' על דת ומדינה מפלגת הציונות הדתית

הפודקאסט שבו התראיין השר בצלאל סמוטריץ' אצל הרב חיים נבון התייחס בין השאר לסוגיות הבוערות בדת ומדינה - הוא חשוב וכדאי להאזין לו.

כל הכבוד שהגיע וענה לשאלות החשובות, עצם הצבת הצד שלו בסוגיית מינוי רבני ערים והרבנות הראשית היא מבורכת ואין ספק שמדובר בפוליטיקאי רציני עם קבלות רבות.

יחד עם זאת, קשה מאוד שלא לשים לב להזנחת תחום הדת מצד המפלגה בארבע השנים האחרונות. נתחיל בטיעון הראשון שלו המסביר מדוע התחום הוזנח: אריה דרעי מתמקד רק בנושאי הדתות, בעוד סמוטריץ' עצמו נדרש לטפל במלחמה, בכלכלה, ביהודה ושומרון, בחינוך הדתי ובתחומים נוספים.

בהחלט מצדיע לסמוטריץ' על חלקו הדרמטי בהיסטוריה שמתרחשת ביהודה ושומרון, טיפול אמיתי בהחלטות המלחמה שזהו פיקוח נפש כללי כפשוטו והעלאת תקציבי החינוך. מברך אותו על כך ובמיוחד כתושב ההתיישבות הצעירה שמכיר מקרוב את הצעדים שנעשו.

ועדיין, למפלגה היו 7 מנדטים, מדוע שלא יוקצה לכך ח"כ שזה כל עניינו? כפי שח"כ וולדיגר עשתה מהפכות בתחום הבריאות הנפש והשר אופיר סופר בתחום העלייה והקליטה, תמהני.

אפשרות נוספת: מבין כל היועצים הרבים שיש לשר במעמד שלו ושלל אנשי המפלגה שמקבלים שכר - אדם אחד או שניים יוקצו לתפקיד וזה יהיה עיקר עניינם. זה לא קרה.

מה שכן קרה שהיה יועץ שגם עסק בכך בין שלל עיסוקיו וזאת בניגוד לאנשי ש"ס שהקצו לכך מספר אנשים שחיו את זה בבוקר, בצהריים ובערב.

אסביר למה זה קריטי - כדי להצליח בבחירות לרבני ערים - צריך לתחזק קשרים עם ראש העיר, חברי מועצה, אנשי מפתח בעיר ובכירי הרבנים ואנשי הקהילות - צריכים לעבוד בכך שזה יקרה, זו אחת הנקודות הקריטיות שלא קרו.

ובאפיק החיובי - כשח"כ אוהד טל החליט ללכת על חוק הכשרות ונלחם על שינויים - הוא עבד בכך במשך תקופה ארוכה תוך שיתוף פעולה הדוק עם תומר בן צבי, מנכ"ל ארגון כושרות שהיה המנוע מאחורי החוק - והם הצליחו, חרף מלחמות ומאבקים עם ש"ס - וזאת למה? כי הם עבדו בכך בכל הכוח ומסרו את כוחם ומרצם בשביל ההצלחה.

וכאן צפה השאלה: מה הסדר יום שהמפלגה מציבה בנושאי דת לקדנציה הקרובה ומיהם האנשים שהם מתכוונים שיעשו זאת? אנחנו סמוך לבחירות ואני עדיין מצפה לתשובות.

אין ספק שיש צד של לימוד זכות שאם סמוטריץ' היה נלחם בכל הכוח בדרעי בנושאי הדת ייתכן שגם היה מפסיד בדתות וגם כלל המהפכות שהצליח לעשות היו נפגעות, וכפי שאוהב להגיד סמוטריץ' - כל פוליטיקאי בוחר לעצמו את המלחמות שלו. נושאי הדת לא היו בלו"ז המלחמות שלו, על כך אין חולק. אגב, הם גם לא היו בלו"ז של עוצמה יהודית ושל השר עמיחי אליהו שהגיע לכנסת מתפקידו כיו"ר איגוד רבני קהילות והיה ציפיה ממנו לפעול בנושא.

ברמה האישית כואב לי הלב לראות תלמידי חכמים שהפיצו תורה בערי הארץ ושאפו להבחר לתפקיד רב העיר במקומות בהם הציבור שלנו היה חזק ובסוף נבחרו מועמדים חרדים, כפי שראינו בגדרה, הוד השרון, רמת השרון, תל אביב, באר שבע, גבעתיים, ראש העין והרשימה עוד ארוכה. מדובר על הפסד שיש לו משמעויות עשרות שנים קדימה בערים הללו והשפעה בעשורים הקרובים גם על הגוף הבוחר למועצת הרבנות הראשית ולרבנים הראשים.

במקום להגיד סליחה ולקבל את האשמה בסוגיית רבני הערים, סמוטריץ' מגלגל אחריות. "הפסדנו רק בגלל מלחמות שלנו", הוא אמר. מצד אחד הוא נוגע בנקודה שנכונה בחלק מהערים והיא ריבוי מועמדים מהמגזר. אין ספק שהיו ערים שהמאבקים הפנימים גררו מאבקים שלא קידמו את התהליך ואף בחלק מהמקרים ממש פגעו. מצד שני - התערבות שלו בנושא יכלה לפתור את הבעיה, בדיוק כפי שסמוטריץ' אמר בראיון: כשרבנים לא מקבלים החלטות, משפט התורה עובר למשפט המלך והוא מקבל את ההחלטות על פי הרב שיש לו הכי הרבה סיכוים.

ברבני הערים הוא בחר שלא לבחור ויש בכך בריחה מאחריות. יותר מכך, מה היה קורה אם היה נותן ל-2 רבנים ציונים דתים ברעננה, 3 באריאל ו-3 בגבעת שמואל להתמודד עד הסוף? התפקיד שלך כפוליטיקאי לקדם את הבחירות ולגרום להם לקרות, בפרט כאשר במקרים אלו כל המועמדים הם מהציונות הדתית וממילא היה נבחר רב סרוג לעיר.

בשולי הדיון אציין כי בבחירות לרב העיר קריית אונו נבחר אמנם רב חרדי אך מדהים היה לראות כיצד בשבועיים האחרונים החלה התארגנות דתית לאומית בשטח שלא הצליחה בשורה התחתונה אך קיבלה 11 קולות שזוהי תוצאה יפה מאוד בהתחשב בדילים שנסגרו. כך אפשר להקיש קל וחומר: אם בערים שבהם הבחירה הייתה יותר קלה עבור הציונות הדתית סמוטריץ' היה רותם את כל כוחותיו והיכולות המעשיות המדהימות שלו - המציאות הייתה אחרת לגמרי היום.

לצד כל הכשלונות בבחירות לרבני ערים חשוב לציין כי מונו רבנים ציונים דתיים למועצות סביון, קצרין, הר חברון לצד מינוי רשמי של רבנים עם תקן ביישובים ניצן, נווה, משכיות וחיספין, כאשר בחלקם הגדול יש לסמוטריץ' חלק בכך. מעט מידי אך גם הישג קטן.

הישג גדול שהוא כלל לא דיבר עליו ברשימת 589 ההישגים שהפיצה המפלגה הוא הבחירות לעולם הדיינות. מונו שבעה דיינים חדשים מהציונות הדתית לבתי הדין האזורים - בוגרי ישיבות ירוחם, כרם ביבנה, מרכז הרב, בית אל ומצפה יריחו, לצד מינוי שלושה אבות בתי דין מהציונות הדתית לחברי בית הדין הגדול - הרב יגאל לרר, הרב משה אמסלם והרב מאיר פרימן. הישג נוסף שחוקקה המפלגה הוא שרבני יהודה ושומרון יכנסו לראשונה כחברי גוף בוחר למועצת הרבנות הראשית והרבנים הראשיים.

בנוגע לבחירות לרבנות הראשית - סמוטריץ' מספר כיצד הצטלם עם הרב מאיר כהנא מועמד הציונות הדתית בזמנו לרבנות הראשית ולאחר מכן תזמן איתו הגעה משותפת לבניני האומה שם הציג אותו כמועמד המוסכם על וועדת הרבנים. 'לא עבר יום ורבנים משלנו חתרו מתחת והלכו לראשי הישיבות החרדים ואמרו שאי אפשר', מספר סמוטריץ' בפודקאסט. הרב חיים נבון ענה בחדות:'גם רבנים שמזוהים איתך'.

את הבחירות לרבנות הראשית סיקרתי יומם ולילה, דיברתי עם כולם והכרתי מבפנים כל תזוזה הכי קלה, הייתי בפגישות עם הרב כהנא בבית ובאינספור טלפונים איתו ועם אנשיו, ואני אומר זאת בצורה הכי חד משמעית: סמוטריץ' לא פעל עבור הרב מאיר כהנא במשך כל השנה וחצי שעברה מאז ועדת הרבנים, לא טלפונים לגוף הבוחר ולא סיוע נוסף. להפך, חלק מיועציו והרבנים הקרובים ביותר אליו פעלו בכל הכוח עבור בחירת הרב מיכה הלוי, זו עובדה, ודי להכחיש אותה. בואו נתקדם.

סמוטריץ' שב וחוזר גם בפודקאסט ש'הפסדנו ברבנות הראשית בגלל מלחמות שלנו'. מי אמר שהפסדנו? אולי אתה הפסדת, הציונות הדתית הרוויחה רב ראשי ציוני דתי, גדול וחשוב שעושה הרבה קידוש השם.

סמוטריץ' הסביר בפודקאסט כי הוא לא חושב שהרב קלמן בר הוא מהציונות הדתית למרות שהשותף שלו ח"כ שמחה רוטמן, תלמידו של הרב בר מכרם ביבנה, ורבנים חשובים אחרים מהציונות הדתית כן חושבים כך ותמכו בו.

לא מבין איך מישהו שמתיימר לייצג את כל המגזר הדתי לאומי, מחליט מי דתי לאומי ומי לא - בפרט כשמדובר על ר"מ במשך 40 שנה בישיבת ההסדר כרם ביבנה שגידל דורות של הסדרניקים, ששירת כלוחם בנח"ל ועשה מילואים עד גיל 50, כראש מדרשה לבנות מהציונות הדתית בקיבוץ חפץ חיים ורב מכללת תלפיות שנים רבות, רב שכל ספריו, מאמריו ונאומיו עד היום מלאים בדברי הרב קוק זצ"ל ובדברי תלמידיו ותלמידי תלמידיו.

הרב קלמן בר למד שנים רבות חברותא בכתבי הרב קוק זצ"ל עם רבו הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, מגדולי רבני מרכז הרב. הוא תלמיד מובהק של הרב אברהם שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל ושל הרב משה דימנטמן זצ"ל, מגדולי רבני כרם ביבנה. אינספור סיפורים הוא מספר מהם ומתורתם. לא בכדי הוא ניצח בפער של קרוב ל- 20 קולות עם תמיכה גורפת כמעט מכל אגפי רבני הציונות הדתית.

אלו רבותיו וזה בית המדרש שגדל בו, מהילדות בישיבת בני עקיבא נתניה ועד לעשור האחרון בו הקים וייסד בכל עבר בנתניה תפילות יום העצמאות כשהעזר כנגדו הרבנית דפנה היא מורה באולפנת בהר"ן עשרות בשנים. זו התורה שלו ואין מה להתכחש לכך. די לשיח הזה סביב הרב קלמן בר, בואו נתקדם.

השר סמוטריץ', כראש מפלגה שחרתה את שמה כציונות הדתית - אשמח שתראה את נושאי הדת כיעד של המפלגה ולא נטל שמפריע לניצחון של המלחמה.