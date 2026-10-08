ישיבת צביה כרמי קטיף - מחרוזת שירי ראש חודש

מסורת שהחלה בשירה משותפת לאחר תפילת שחרית בישיבת צביה כרמי קטיף הפכה למחרוזת מוזיקלית חדשה, המאגדת את שירי ראש חודש המלווים את תלמידי הישיבה כבר תשע שנים. על ההפקה והעיבוד המוזיקלי אחראי אליה מדמון, ולצידו השתתפו נגנים נוספים.

מאחורי המחרוזת עומדת מסורת שהתפתחה בישיבה מאז הקמתה, שבמסגרתה נוהגים התלמידים לפתוח את ראשי החודשים בשירה משותפת. כעת החליטו בישיבה להקליט את השירים ולהפוך אותם ליצירה מוזיקלית אחת, במטרה להביא את האווירה המיוחדת גם לקהל הרחב.

"מאז קמה ישיבתנו לפני תשע שנים, מבקשים אנו להחזיר עטרה ליושנה ולתת לראשי החודשים את מעמדם הראוי", נכתב בדברי ההסבר המלווים את הפרויקט.

בישיבה מסבירים כי שירי ראש חודש הם רק חלק ממסורת רחבה יותר, שנועדה להעניק ליום משמעות מיוחדת בחיי התלמידים. לצד השירה לאחר תפילת שחרית, מקפידים בישיבה על סעודה חגיגית לכבוד ראש חודש ועל מנהג נוסף: התלמידים מתקשרים לסבא ולסבתא כדי לקבל מהם ברכה לקראת החודש החדש.

את הרעיון החינוכי העומד מאחורי המנהגים קושרים בישיבה למצווה הראשונה שניתנה לעם ישראל ערב יציאת מצרים, "החודש הזה לכם ראש חודשים".

"רגע לפני שנולדנו כעם במצרים מפקיד בידנו הקב"ה את האחריות על הלו"ז של חיינו, חיי עולם", מסבירים בישיבה. לדבריהם, קביעת החודשים והמועדים מבטאת את האחריות שניתנה לעם ישראל על קדושת הזמן ואת האפשרות להעניק משמעות מיוחדת להתחדשות החודשית.

על ההפקה המוזיקלית והעיבוד הופקד אליה מדמון, שניגן גם בקלידים והיה אחראי לתכנותים. בהקלטות השתתפו עמית חניה בתופים, רון חניה בגיטרות, שי ברוך סלומה בקלרינט ודוד אלבז בסקסופון. את המיקס והמאסטרינג ביצע אורי כהן.

לצד ההפקה המוזיקלית הופק גם קליפ וידאו. על הצילום הופקדו פורת חיים טיירי ונדב גולדשטיין, שגם הפיק את הפרויקט, ועל העריכה היה אחראי אליהו שאז.

בישיבה מקווים שהמחרוזת תגיע לקהלים נוספים ותעודד ישיבות, מוסדות חינוך ומשפחות להעניק לראש חודש מקום משמעותי יותר.

"יהי רצון שמחרוזת זו תעורר את כולנו להתחדש ולהשיב את ראשי החודשים כימי קדם", נכתב בדברי הישיבה. את הדברים חותמים בישיבה בפסוק מספר ישעיהו: "והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה'".