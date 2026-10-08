אתר חדש שעלה לאחרונה לרשת מבקש לחולל שינוי בדרך שבה לומדים ומחפשים מקורות בספר "עין איה" של הראי"ה קוק זצ"ל. האתר, ein-aya.co.il, מציע מפתח נושאים רחב היקף, הכולל כבר כ־1,000 ערכים וכ־30 אלף ציטוטים מתוך הספר, לצד אפשרויות חיפוש מתקדמות והכנת דפי מקורות.

מקימי האתר מספרים לערוץ 7 כי הרעיון נולד מתוך צורך מוכר לכל מי שעוסק בלימוד תורה, בהכנת שיעורים ובכתיבה תורנית: הרצון למצוא מקורות העוסקים בנושא מסוים, גם כאשר אין יודעים מראש היכן הם מופיעים או באילו מילים השתמש המחבר.

"פעמים רבות אדם רוצה להכין שיעור, לכתוב מאמר או להעמיק ברעיון מסוים, אבל מתקשה למצוא את המקורות המתאימים", מסבירים מקימי האתר. "גם כאשר משתמשים במנועי חיפוש, צריך לדעת באילו מילים לחפש. אם אדם מחפש מושגים כמו 'אדישות', 'סובייקטיביות' או 'שליטה עצמית', הוא לא בהכרח ימצא אותם בלשון שבה נכתבו הדברים לפני יותר ממאה שנה. רצינו ליצור כלי שיאפשר להגיע לרעיונות עצמם, ולא רק למילים שמופיעות בטקסט".

לדבריהם, החידוש הראשון הוא בעצם הנגשת הספר. עד כה לא הייתה אפשרות למצוא ברשת את כל הטקסט של "עין איה" בצורה מסודרת, ואילו כעת הוא זמין באתר בחינם. עם זאת, חלק מהטקסט עדיין נמצא בשלבי הגהה, והדבר מצוין בפרקים הרלוונטיים.

אלא שהבשורה המרכזית היא מפתח הנושאים. במקום להסתפק בחיפוש מילולי, עברו מקימי האתר על הפסקאות ומיינו את הרעיונות המופיעים בהן לפי נושאים. כך ניתן למצוא התייחסויות של הרב קוק למגוון רחב של תחומים, גם כאשר הנושא מופיע בפסקה בדרך אגב.

עד כמה המיון מפורט? מקימי האתר מספרים כי פסקה אחת, שאורכה כ־1,300 מילים, שובצה בכ־110 נושאים שונים. מנגד, פסקה קצרה בת שלוש שורות בלבד נמצאה מתאימה לעשרה נושאים.

כך, למשל, פסקה העוסקת בעיקר באהבת התורה, אך כוללת גם התייחסות קצרה למצוות הצדקה, תופיע בערך "אהבת תורה" במלואה, ואילו בערך "צדקה" יוצג רק הקטע הרלוונטי. בערך "אהבת תורה" מופיעים בשלב זה 24 ציטוטים, ובערך "צדקה" 32 ציטוטים.

"השתדלנו להביא מכל פסקה את כל מה שרלוונטי לנושא, ורק את מה שרלוונטי", מסבירים המקימים. "המטרה היא לחסוך מהלומד את הצורך לעבור על עשרות פסקאות ארוכות כדי למצוא משפט אחד שעוסק בנושא שהוא מחפש".

לצד כל ציטוט קיימת אפשרות לעבור לפסקה המלאה ולקרוא את הדברים בהקשרם המקורי. האפשרות פועלת גם בכיוון ההפוך: מי שלומד פסקה מסוימת יכול לראות לאילו נושאים שויכו חלקיה השונים, וכך לגלות בה רעיונות נוספים שלא בהכרח הבחין בהם בקריאה הראשונה.

בנוסף, בכל ערך מופיעות הפניות לערכים קרובים. כך, למשל, הערך "צדקה" מפנה גם ל"חסד", "נדיבות" ו"עוני", ואילו הערך "אהבת תורה" מפנה לנושאים כמו התמדה בלימוד, חידושי תורה ותלמידי חכמים.

בין כאלף הערכים ניתן למצוא גם נושאים פחות צפויים, ובהם "אינטגרציה", "איסטניסיות", "התנגשות ערכים", "פוליטיקה" ו"פסיכולוגיה". לצד אלה מופיעים ערכים מרכזיים כמו "עם ישראל", "שלימות האדם" ו"תלמידי חכמים", הכוללים למעלה ממאה ואף מאות ציטוטים.

במהלך הכנת המפתח נחשפו גם ריכוזים מעניינים של רעיונות שהיו מפוזרים עד כה במקומות שונים בספר. כך, למשל, בערך "טעמי מצוות, דינים ומנהגים" נאספו כ־160 טעמים שונים למצוות, לדינים ולמנהגים, מתוך פסקאות רבות ב"עין איה".

"מדובר בדברים שהיו קיימים בספר כל השנים, אבל לא רוכזו עד היום במקום אחד בצורה כזו", מציינים מקימי האתר. "כאשר אוספים את ההתייחסויות השונות לנושא אחד, אפשר לקבל תמונה רחבה הרבה יותר של משנת הרב".

דוגמה נוספת היא הערך "השפעה רוחנית וחברתית", המרכז התייחסויות רבות של הרב קוק להשפעה שבין האדם לסביבתו. לדברי המקימים, מפתח הנושאים מאפשר לחשוף את העושר הרעיוני שבספר גם בתחומי החינוך, החברה, המידות והנפש.

האתר כולל גם כלים מעשיים ללומדים ולמלמדים: אפשרות להעתיק ציטוטים ופסקאות, לערוך דפי מקורות המשלבים קטעים מערכים שונים ולבצע חיפוש חופשי בטקסט, נוסף על החיפוש באמצעות מפתח הנושאים. בחלק מהציטוטים מופיעות גם כותרות קצרות המסכמות את הרעיון המרכזי.

אחד הפרטים המיוחדים באתר הוא מעין "הסכמה" של הרב קוק עצמו לרעיון העומד מאחוריו. מקימי האתר מצאו באגרות הראי"ה דברים שכתב הרב בשבח איסוף מאמרים מפוזרים וסידורם לפי ערכים ונושאים.

באיגרת הסכמה שכתב לתלמיד חכם שחיבר חיבור העוסק במיון דברי חז"ל, כתב הרב קוק: "המאמרים הפזורים בהתאגדם לאגודה אחת וחטיבה מוצקה ומאוחדת, יוסיפו אור יקרות, להבין ולהשכיל".

בהמשך האיגרת הוסיף: "היחש והקורבה הפנימית השרויה ברוח הכללי של כל המאמרים המפוזרים במקומות שונים, הרי היא מתגלה ומתייצבת לעינינו ע"י ההצגה הכוללת של כל המאמרים, ערוכים בסדר מרוכז ומאוחד" (אגרות הראיה ה, עב).

מקימי האתר בחרו להציג את הדברים כמעין הסכמה רעיונית למיזם, אך הקפידו להוסיף הסתייגות מפורשת: "ה'הסכמה' מכוונת רק לעצם הרעיון לחלק את דברי הרב לנושאים. אין לראות ב'הסכמה' יומרה להחליט שהרב היה מסכים לאופן בו זה נעשה, וכן לניסוח המושגים ותקצירי הפיסקאות, ובוודאי שאין לנו יומרה להחליט שהרב היה מאשר את פרסום המפתח באתר אינטרנט".

למרות היקפו המרשים, המיזם עדיין נמצא בעיצומו. מפתח הנושאים כולל בשלב זה את שני כרכי מסכת ברכות ואת תחילת מסכת שבת, והשאיפה היא להמשיך במיון יתר הפסקאות עד להשלמת המלאכה.

מקימי האתר מקווים שהכלי החדש יהפוך למשאב שימושי עבור רבנים, מורים, תלמידי ישיבות, חוקרים וכל מי שמבקש להעמיק בכתבי הרב קוק.

"אנחנו מאמינים שמי שייכנס לאתר יגלה כמה עושר יש בדברי הרב, וכמה רעיונות אפשר למצוא גם בפסקאות שנראות במבט ראשון כעוסקות בנושא אחר לגמרי", הם מסכמים. "המטרה שלנו היא לפתוח עוד שער ללימוד עין איה ולהנגיש את האוצר הגדול הזה לכמה שיותר לומדים".