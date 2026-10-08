אלוף במיל' אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, חושף בריאיון לחדשות 12 פרטים חדשים על השעות שקדמו למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, על ההתרעות שהועברו לראש הממשלה בחודשים שלפני הטבח ועל ניסיון לשנות את תיעוד אחת השיחות הראשונות שנערכו באותו בוקר.

גיל, שכיהן כמזכיר הצבאי של נתניהו בזמן המתקפה, מתאר כי בשעה 03:55 לפנות בוקר, שעות לפני תחילת מתקפת חמאס, קיבל קצין המודיעין במזכירות הצבאית הודעה על סימנים מחשידים ברצועת עזה.

לדבריו, המידע הגיע למערכות המודיעיניות הרלוונטיות, לרבות למזכירות הצבאית בלשכת ראש הממשלה, אך נוסח ההודעה לא הצביע על סכנה מיידית. "בהודעה מופיעה יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים המילה 'שגרתי' או 'לא חריג'", סיפר. לדבריו, צוין גם כי הערכות מצב נוספות יתקיימו בהמשך היום.

בעקבות זאת החליט קצין המודיעין שלא להעיר אותו. "הוא מקבל החלטה מקצועית, שקולה, לא לעדכן, כי מבחינתו אין דחיפות בזמנים", הסביר גיל.

גיל סיפר כי התעורר בשעה 06:12 משיחת טלפון של ראש לשכת ראש השב"כ, שביקש ממנו לעבור לטלפון המאובטח. "אני שואל אותו: 'אי אפשר לדבר פה?'. הוא אומר לי: 'לא'. אני זוכר שאני שואל אותו עוד שאלה אחת: 'באיזה הקשר?', והוא עונה לי במילה אחת: 'דרום'".

בשיחה המאובטחת עודכן גיל על סימנים מחשידים, בהם הפעלת כרטיסי סים וירידת בכירים בחמאס למרחבים תת-קרקעיים. לצד זאת, נאמר לו כי קיימים גם סימנים המעידים על אפשרות שמדובר בפעילות שגרתית.

לדבריו, נמסר לו כי ראש השב"כ רונן בר הנחה לשלוח לדרום צוות "טקילה", אך לא הוצגה בפניו הערכה שלפיה מתקפה עומדת להתחיל באופן מיידי. בשעה 06:22 התקשר גיל לראש לשכת הרמטכ"ל כדי לקבל תמונת מצב נוספת. במהלך השיחה החלו להגיע לטלפון שלו התרעות על ירי רקטות לעבר הדרום.

בעקבות זאת התקשר לראש הממשלה והעיר אותו. "אני אומר לו: 'ראש הממשלה, חמאס פתח בירי נרחב מאוד. אני מחבר את זה למודיעין שקיבלתי לפני עשר דקות בטלפון. אני מעריך שחמאס פתח במתקפת פתע רחבה'".

בשעה 06:40 התקיימה שיחה נוספת בין השניים בטלפון המאובטח. "אני אומר לראש הממשלה: 'אנחנו במלחמה'", סיפר גיל. לדבריו, נתניהו הגיע לקריה בשעה 08:45.

גיל דחה את הטענות שלפיהן ראשי מערכת הביטחון הסתירו במכוון מידע מראש הממשלה בלילה שלפני המתקפה. "האם היה כשל? האם הפרשנות לעובדות הייתה שגויה? חד-משמעית כן. האם אני חושב, על בסיס הנתונים והעובדות שאני מכיר, שמישהו הסתיר בכוונה או מנע בכוונה מידע? זה שקר".

אחת הטענות החמורות שהעלה גיל בריאיון נוגעת לניסיון לשנות את תיעוד השיחה שהתקיימה בינו לבין נתניהו בבוקר המתקפה.

לדבריו, כבר בסוף אוקטובר 2023, כשבועיים עד שלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה, נודע לו על איסוף חריג של פרוטוקולים וסטנוגרמות בלשכת ראש הממשלה.

"פנו אליי מספר גורמים ומסרו לי שיש מאמץ איסוף פרוטוקולים חריג", סיפר. בעקבות זאת פנה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לחדד את הנהלים הנוגעים לעיון בפרוטוקולים.

לדבריו, בינואר 2024 פנתה אליו אחת הקצרניות וסיפרה כי ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, הנחה אותה לשנות את שעת השיחה המתועדת. "היא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 06:40, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-06:40 ל-06:29", אמר גיל.

כשנשאל מי נתן את ההוראה, השיב: "ראש הסגל". לדבריו, הקצרנית הבהירה כי השיחה מוקלטת וכי במערכת מופיעות שעות השיחה המקוריות, אך למרות זאת התבקשה לשנות את הרישום.

"זה שינוי של סטנוגרמה. זה שינוי של האמת", אמר גיל. הוא הוסיף כי עדכן את היועצת המשפטית לממשלה בעניין באמצעות פתק שכתב בכתב ידו.

לדבריו, הניסיון לשנות את שעת השיחה התגלה לפני שהשינוי בוצע: "היה ניסיון לשנות, כי עלינו על זה. זה אירוע חמור עובדתית".

גיל המליץ כי ועדת חקירה עתידית לא תסתפק בפרוטוקולים הכתובים: "אל תסתפקו רק בתמלול של הדברים. תדרשו את הקלטות המקור. תקשיבו".

שלי משל יוגב, אמה של ליבי כהן מגורי הי"ד שנרצחה במסיבת הנובה, הגיבה: "איך יכול להיות שיותר משנתיים וחצי ידוע לגורמי אכיפת החוק על שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה, ואף אחד לא נעצר עד היום? זה פלילי!"

שיר מתיאס, בתם של שחר ושלומי שנרצחו בקיבוץ חולית ב-7 באוקטובר, הגיבה: "העדות של אבי גיל המזכיר הצבאי לשעבר הערב, שוברת את ליבי: אם נתניהו היה מקשיב למערכת הביטחון ולהמלצות לחיסול הנהגת חמאס, ההורים שלי היו היום בחיים! במקום זה, נתניהו וצוותו עסוקים בלשכתב את ההיסטוריה ושינוי פרוטוקולים. העובדה שעד לרגע זה אף אחד לא הועמד לדין, היא רשלנות פושעת".