חזרה בזמן. אחרי שפתחה לראשונה בתולדותיה עונת יורוליג במאזן 3:0 שלילי, מכבי תל אביב רשמה הערב (חמישי) ניצחון ראשון העונה במפעל היורוליג האירופי.

היה זה כאשר מכבי הביסה את מילאנו האיטלקית בתוצאה 79:97 במגרש "הביתי" הזמני בבלגרד שבסרביה, מקום בו מארחת מכבי את משחקיה האירופיים העונה עד שתוכל לקיימם בישראל בשל המצב הביטחוני.

אחרי שרשמה פתיחת עונה רעה במיוחד, שכללה בין היתר הפסדים בהפרש מצטבר של 39 נקודות, הערב פתחה מכבי את המשחק חזק כשמי שהוביל אותה היה ים מדר שסיים את המשחק עם 17 נקודות.

שלשה של מדר, שתי דקות וחצי בתוך הרבע הראשון העניקו למכבי ריצה גדולה כשזו הובילה מרגע זה ועד לסיום המשחק וניצחונה הערב לא הוטל בספק ולו לרגע, כשבשיאו עמד ההפרש הערב על 21 נקודות.

יחד עם ג'יילן הורד, בונזי קולסון וכמובן רומן סורקין, מכבי לא הביטה לאחור ולו לרגע וכך היא משיגה ניצחון אירופי ראשון העונה ביורוליג, כל זאת רגע לפני שהיא מתחילה את דרכה בליגת העל שבכדורסל במוצאי השבת הקרובה מול הפועל גליל עליון.

למכבי מחכים בשבוע הבא שבוע משחקים כפול במסגרת היורוליג היוקרתי, כשיתארחו ביום שלישי אצל ברצלונה ויישארו בספרד למשחק יומיים לאחר מכן מול ולנסיה.