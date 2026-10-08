מנהלת הליגות בכדורגל נערכת לבחירות. אחרי פגרה ארוכה בשל משחקי הנבחרות הלאומיות, ליגת העל בכדורגל תשוב להתקיים ובמנהלת הליגות בכדורגל נערכים ליום הבחירות המתקרב ובא.

מוקדם יותר הוציאה מנהלת הליגות בכדורגל לקבוצות הליגה, שורת הנחיות כיצד לנהוג בתקופה הקרובה עד ליום הבחירות בתאריך ה-27 באוקטובר.

לקראת הבחירות לכנסת, יו"ר מנהלת הליגות לכדורגל, ארז כלפון, שלח מכתב לקבוצות המקצועניות ובו הבהיר כי חל איסור על מעורבות פוליטית של המועדונים או מי מטעמם, לרבות פעולות שעשויות להיחשב לתעמולת בחירות. במכתבו הדגיש כלפון כי האיסור חל גם על פעילות מחוץ למגרשים.

"לאור קיומן הקרוב של הבחירות לכנסת אשוב ואדגיש את החובה להימנע באופן גורף מכל מעורבות בתעמולת בחירות", כתב כלפון, ופירט בין היתר על ביקור אצל מועמד, תמונה משותפת, ביקורים בחדרי ההלבשה, עלייה על כר הדשא וכל פעילות אחרת שעשויה לשאת אופי של תעמולת בחירות.

במנהלת הבהירו כי האיסור אינו מסתכם בנוכחות של מועמדים או פוליטיקאים במשחקים, אלא חל גם על פרסומים בעלי אופי פוליטי בתחומי האצטדיונים. בין היתר נאסר השימוש בשילוט קבוע או זמני, כרזות, דגלים, חלוקת חומרי תעמולה, מסכי לד, לוחות אלקטרוניים, פרסום דיגיטלי ומערכות הכריזה לצורכי תעמולת בחירות או קידום פוליטי.

כלפון הזכיר במכתבו כי מעורבות מועדוני כדורגל בפוליטיקה מנוגדת לתקנוני פיפ"א, אופ"א וההתאחדות לכדורגל: "אין צורך להכביר במילים אודות הנזק אשר עלול להיגרם לכדורגל הישראלי כתוצאה מפוליטיזציה של הכדורגל ומעורבות פוליטית של מועדון כדורגל - או מי שפועל מטעמו - בתוך תחומי המגרש ומחוצה להם".

עוד הודגש כי על המועדונים לוודא שגם גורמים הפועלים מטעמם, או עושים שימוש בשטחי הפרסום העומדים לרשותם, אינם מנצלים אותם לצורכי תעמולת בחירות.

במקביל לכך, הערב (חמישי) הודיעה מנהלת הליגות על הקדמת שעת המשחק המרכזי של המחזור השמיני בליגת העל, בו מכבי חיפה תארח את הפועל באר שבע בתאריך ה-26 באוקטובר, לשעה 19:00.

בתחילה תוכנן המשחק להתקיים בשעה הקבוצה לשעת המשחק המרכזי, בשעה 20:30, אך בשל הנחיית משטרת ישראל הנערכת ליום הבחירות למחרת המשחק בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ, התבקשה מנהלת הליגות להקדים את שעת המשחק בשעה וחצי.

"בהתאם להנחיית משטרת ישראל אשר נערכת עם כוחות מרובים ליום הבחירות וחוסר יכולת להקצות שוטרים לאבטחת משחקי כדורגל בסמוך ליום זה, משחק הליגה בין מכבי חיפה להפועל באר שבע, שייערך במסגרת המחזור השמיני ביום שני 26.10.2026 (יום לפני מועד הבחירות), יוקדם לשעה 19:00 וזאת על מנת שהמשטרה תוכל להיערך ולאשר את קיום המשחק", נכתב בהודעת מנהלת הליגות בכדורגל.