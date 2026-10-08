ארבעה ימים עברו מאז נפגשו נבחרות הכדורגל של ישראל ואירלנד על כר הדשא בסרביה, למשחק השני ביניהן במסגרת מפעל ליגת האומות.

המשחק שהסתיים על כר הדשא בתיקו 1:1, היה המפגש השני בין שתי הנבחרות, כאשר את עיקר הכותרות של המשחקים תפסו דווקא האירועים מחוץ לכר הדשא ובעימות המתוקשר בין שתי הנבחרות וראשי ההתאחדות שלהן.

באירלנד תקפו שוב ושוב את ישראל על מלחמתם בטרור הערבי ושם מסרבים להרגיע את הרוחות, על אף שהשתיים לא ייפגשו יותר במסגרת האירופית העונה.

על פי דיווח בכלי התקשורת בעולם, ראשי התאחדות הכדורגל האירית פנו לאחרונה לבכירי ארגון הכדורגל האירופי, אופ"א בדרישה להעניש את ישראל על מה שהם מכנים "חוויות מאתגרות" במהלך המשחקים מול ישראל.

דרישתם של ראשי ההתאחדות האירית מגיעים לאחר בקשתם למנוע מפגשים נוספים בין שתי הנבחרות בהגרלות העתידיות בכלל המפעלים הבינלאומיים, מה שלמעשה מהווה מעין חרם ספורטיבי על ישראל.