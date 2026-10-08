"משיקולי ביטחון הציבור". שבוע לפני משחק החוץ של הפועל באר שבע נגד אלקמאר ההולנדית, היום (חמישי) הודיעה הפועל באר שבע כי היא תיאלץ לשחק את משחקה במסגרת האירופית בהולנד ללא תמיכת אוהדיה הישראליים.

כמעט שנתיים אחרי תקיפתם של אוהדי מכבי ת"א ברחובות אמסטרדם, לאחר משחקם מול אייאקס ההולנדית, באלקמאר ההולנדית החליטו לאסור את כניסתם של אוהדי הקבוצה הישראלית מבירת הנגב למגרשה.

לדברי אלקמאר ההחלטה שלא לאפשר כניסה של אוהדי חוץ מישראל למשחק במסגרת האירופית, נובע מתוך שיקולי ביטחון הציבור.

"העירייה, המשטרה והפרקליטות החליטו שלא לאפשר כניסת אוהדי חוץ למשחק", נכתב, "ההחלטה התקבלה משיקולי ביטחון הציבור. אלקמאר מכבדת את ההחלטה ופועלת בהתאם להנחיות הרשויות הרלוונטיות. זהות היריבות נקבעת בהגרלה, והמועדון מתמקד בארגון משחק באופן בטוח ואחראי ונמצא בקשר הדוק עם העירייה, המשטרה, הפרקליטות וגורמים נוספים המעורבים בנושא. ביטחונם של האוהדים, אנשי הצוות, השחקנים ושאר המעורבים עומד מעל הכל".

בהפועל באר שבע הגיבו להחלטת הקבוצה ההולנדית המארחת בצער רב, כשהודיעו לאוהדיהם כי ניסו לעשות כל שאפשר בכדי לשנות את ההחלטה.

"המועדון פנה פעמים רבות לגורמים הרלוונטיים, לרבות אופ"א והרשויות המקומיות בהולנד, בניסיון לשנות את ההחלטה, אך ללא הצלחה. מדובר בצעד מצער, אך החלטה זו אינה בשליטתנו, ולא נותר לנו אלא להתנצל בפני האוהדים שתכננו להגיע ולתמוך בנו מהאצטדיון", נכתב בהודעת המועדון האדום מבירת הנגב.

מי שבין היתר ניסה לעזור לאלופה הישראלית הוא יו"ר ההתאחדות לכדורגל זוארץ, כשכתבו "אנו מבקשים להודות מעומק הלב ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מר שינו זוארץ, על סיועו הבלתי פוסק ועל ניסיונותיו הרבים לסייע לנו בנושא זה. מר זוארץ ליווה אותנו בשבועות האחרונים, עמד עמנו בקשר יומיומי ופנה לגורמים רבים, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותו ולרשות ההתאחדות לכדורגל, במטרה לשנות את ההחלטה".