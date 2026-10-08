עם סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר וסגל כמעט מלא, הפועל ת"א עלתה הערב (חמישי) לפרקט ברואיג ארנה שבוולנסיה וקיוותה להצליח במקום בו הצליחה בעונה שעברה מול מי שהדיחה בדרך לזכיה היסטורית במפעל היורוקאפ לפני שנתיים.

ב-2 באפריל 2025 הגיעה הפועל תל אביב למשחק השלישי והמכריע בסדרת חצי גמר היורוקאפ לאולמה הביתי של ולנסיה הספרדית, כאשר המאזן ביניהן עמד על שיוויון 1:1.

ניצחון דרמטי גדול בכיכובו של אנטוניו בלייקני העלה את הפועל לראשונה בתולדותיה לגמר אירופי בו גם ניצחה לבסוף וזכתה בכרטיס המיוחל למפעל היוקרתי ביותר בכדורסל האירופי - מפעל היורוליג.

היה זה הרגע שהקנה להפועל את הכרטיס למפעל היוקרתי ביותר והערב הייתה קרובה הפועל לשחזר את אותו ניצחון, מול אותה קבוצה, באותו אולם ובזכות אותו שחקן.

הפועל שכבר פיגרה בהפרש גדול מול וולנסיה הספרדית החזקה ברבע הראשון של המשחק, הצליחה למחוק כמעט את הפיגור כולו בזכות ערב שיא של בלייקני והייתה במרחק שתי נקודות בלבד משיוויון בפתיחת הרבע השלישי.

אך לצערה מלבד בלייקני שסיים את המשחק עם 30 נקודות ושני שיאים אישיים במפעל היוקרתי, בנקודות וכמות שלשות, אף אחד מיתר השחקנים לא התעלה ובלייקני לבדו לא הצליח מול ולנסיה החזקה.

זה נגמר עם 82:93 לוולנסיה שנותרה מושלמת העונה ביורוליג עם ארבעה ניצחונות מ-4 משחקים, בעוד הפועל יורדת למאזן 2:2 כשלפניה משחקים קשים בין היתר מול היריבה העירונית המושבעת - מכבי ת"א.