60 שניות עם אבינתן אור #v1

שורד השבי אבינתן אור התייחס לפרידה מנועה ארגמני, לניסיון הבריחה שלו ממנהרה בעזה ולרגעים הקשים שחווה בשבי חמאס, בריאיון קצר בפינת "60 שניות" עם ליאל אלי ב-V1.

כשנשאל על הפרידה מארגמני, לאחר שהחיבוק ביניהם עם שובו מהשבי ריגש רבים בישראל, השיב: "צריך להתקדם הלאה בחיים ולהישאר מאחורה".

בהמשך התייחס אור למחבלים שחטפו אותו. לדבריו, חלקם חוסלו, ואחד מהם מוחזק כיום בכלא בישראל. "כן, הוא יושב בכלא מלפני סיום המלחמה, איך שגלגל מסתובב לו", אמר.

אור סיפר גם על ניסיון הבריחה שלו מהמנהרה בעזה, שאותו תיאר בספרו "מבעד לאדמה". במהלך השבי הוא חפר דרך יציאה מהמנהרה, אך נתפס. כשנשאל אם היה פועל אחרת, השיב: "מתאזר ביותר סבלנות".

הוא נשאל כיצד הצליח לחפור מבלי שמצלמת האבטחה שהוצבה עליו תתעד את מעשיו, והסביר: "שמתי וילון כדי שלא יראו מה אני עושה בפנים בזמן העבודה".

למרות ניסיון הבריחה שנכשל ותגובת המחבלים לניסיון, אור הבהיר כי הרגע הקשה ביותר מבחינתו בשבי היה דווקא החשש מפני עסקה שתותיר חלק מהחטופים מאחור. "הרגע הכי קשה בשבי זה המחשבות על עסקה חלקית ושחלקנו נשאר שם", אמר.

אור נשאל אם ניסיונו כמהנדס חשמל סייע לו במהלך השבי והשיב כי נעזר הן בידע המקצועי שלו והן בניסיון שצבר בחייו. כשנשאל אם האמין שישוב בחיים, השיב בפשטות: "כן".

לקראת סיום הריאיון סיפר כי אמו הזהירה אותו מפני חטיפה עוד לפני גיוסו לצה"ל. "לפני הגיוס היא אמרה לי 'רק דבר אחד, אל תיחטף'", נזכר.

הריאיון הסתיים ברגע משועשע, כשנשאל מדוע סירב לאכול שוקולד במהלך השבי. אור השיב בהומור: "מה לא עושים כדי לשמור על הגזרה?".