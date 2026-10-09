הפנטגון הודיע הלילה (שישי) כי הוצאתו להורג של נידאל חסן, המחבל שרצח 13 בני אדם ופצע 32 נוספים בבסיס פורט הוד בטקסס בשנת 2009, תשודר בשידור חי.

ההודעה מגיעה יממה לאחר ששר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', אמר בראיון רדיו כי חסן יוצא להורג בידי כיתת יורים ב-3 בדצמבר. "נדאג שאנשים יוכלו לצפות בכך, שההוצאה להורג תהיה פומבית", הוסיף הגסת'.

דובר הפנטגון, שון פרנל, הודיע כבר ביום שני כי הנשיא דונלד טראמפ אישר את הוצאתו להורג של חסן.

חסן, שהיה פסיכיאטר בצבא ארצות הברית בדרגת מייג'ור, נכנס למבנה רפואי בבסיס שבו המתינו חיילים לקבלת חיסונים ואישור רפואי לקראת יציאתם למשימות, צעק "אללה אכבר" ופתח באש. במשפטו התברר כי תכנן את הפיגוע במשך שבועות.

במהלך המשפט טען חסן כי ביקש למנוע מהחיילים לצאת לאפגניסטן ולהרוג מוסלמים, אך השופט הצבאי אסר עליו להשתמש בטענה זו כקו הגנה. חסן ייצג את עצמו ולא ניסה להתגונן: הוא אמר למושבעים כי הראיות יוכיחו שהוא היורה, ותיאר את עצמו כחייל ש"החליף צד".