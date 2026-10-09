כיצד נתפסת הצלת הנוסעים באירועי הטיסה מדובאי? ממצאי סקר מכון מסקר-רבדים שנערך עבור ערוץ 7 במסגרת הברומטר של ישראל, מצביעים על פער חד בין מצביעי גוש הקואליציה למצביעי גוש האופוזיציה. פער זה קיים הן באופן שבו הם מפרשים את ההצלה והן בהשפעה האירועים על אמונתם.

בשאלה על תפיסת האירועים הוצגו, בין היתר, שתי אפשרויות המייחסות את ההצלה להשגחה: האחת תיארה השגחה משמים שפעלה באמצעות אנשים ונסיבות ייחודיות, והשנייה תיארה שילוב של פעולות אנושיות ונסיבות ייחודיות עם השגחה משמים. אפשרות נוספת ייחסה את ההצלה לפעולות אנושיות ולצירוף מקרים. בכתבה זו שתי התשובות המבטאות אמונה בהשגחה נבחנות יחד; כתבה נפרדת תעסוק בהבדל ביניהן ובהשוואה בין קבוצות הדתיות.

בקרב מצביעי הקואליציה, ‎92%‎ בחרו באחת משתי התשובות המייחסות את ההצלה להשגחה משמים, בעוד שבקרב מצביעי האופוזיציה השיעור עומד על ‎35%‎. מנגד, כשני שלישים ממצביעי האופוזיציה תפסו את ההצלה כתוצאה של פעולות אנושיות וצירוף מקרים, לעומת כ-‎8%‎ בלבד בקרב מצביעי הקואליציה.

פער רחב בין שני הגושים עולה גם מהשאלה: "האם אירועי הטיסה השפיעו על מידת אמונתך בהשגחה משמים?" כמעט שני שלישים ממצביעי הקואליציה, ‎63%‎, השיבו שהאירועים חיזקו את אמונתם. בקרב מצביעי האופוזיציה השיבו כך ‎11%‎ בלבד.

התשובה הרווחת בקרב מצביעי האופוזיציה הייתה שהאירועים לא השפיעו על האמונה: ‎82%‎ בחרו בה, לעומת ‎35%‎ בקרב מצביעי הקואליציה. החלשת האמונה הייתה תשובה נדירה בשני הגושים, אך שכיחה יותר באופוזיציה: כ-‎7%‎ לעומת פחות מ-‎2%‎ בקואליציה.

כל כיווני ההבדלים הללו בין הגושים נמצאו הן בקרב גברים והן בקרב נשים: בשני המגדרים מצביעי הקואליציה נטו יותר לייחס את ההצלה להשגחה ולדווח על התחזקות האמונה, ואילו מצביעי האופוזיציה נטו יותר לבחור בהסבר של פעולות אנושיות וצירוף מקרים ולדווח שהאמונה לא השתנתה או נחלשה.

בסקר נמצאו גם הבדלים מעניינים בין גברים לנשים. בשני הגושים, יש הרבה יותר גברים שייחסו את ההצלה לפעולות אנושיות וצירוף מקרים (76% באופוזיציה ו-10% בקואליציה) מאשר נשים (56% ו-4.4% בהתאמה). גם בשאלת ההשפעה על האמונה ניכר הבדל בקרב מצביעי האופוזיציה בין גברים לנשים: 13% מהגברים דיווחו שהאירועים החלישו את אמונתם לעומת 5.5% שהתחזקו בעקבות האירועים, בעוד שאצל הנשים היחס הפוך - רק 2.7% מהן דיווחו שהאירועים החלישו את אמונתן בעוד ש15% התחזקו.

הסקר נער־ך השבוע בימים רביעי וחמישי בקרב 1130 משיבים, ותשובותיהם נותחו על ידי מכון מסקר-רבדים.