"יש לי רסיסים בכל הגוף": השיקום של החייל שנפצע אנוש מרחפן נפץ בלבנון – והמפגש עם הלוחמים ש

סיפור גבורה ושיקום נסי שמחמם את הלב בתוך ימי הלחימה הקשים: הלוחם ה' נפצע באורח קשה מאוד לאחר שרחפן נפץ של חזבאללה כיוון ופגע ישירות בטנק שבו לחם בעומק דרום לבנון.

בתוך תופת האש והעשן, לוחמי סיירת אגוז זינקו אל הזירה תחת אש כבדה וחזרו לחלץ אותו מתוך הכלי הבוער, בעוד החובשים בשטח נאבקים על חייו בשניות הקריטיות בין חיים למוות.

כעת, שלושה חודשים בלבד אחרי הדרמה המטלטלת ובסתירה מלאה לכל תחזיות הרופאים - ה' כבר עומד על רגליו וממשיך במסע השיקום הבלתי ייאמן.

ב-i24NEWS פגשו אותו ואת הצוותים הרפואיים שהצילו את חייו בקרב ובבית החולים, ופרסמו תיעוד דרמטי מרגעי הפגיעה, הפינוי תחת אש והנחישות של לוחם שמסרב לוותר.