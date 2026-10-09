מפלגת הליכוד מתחזקת השבוע במנדט אחד ומגיעה ל-20 מנדטים, בעוד מפלגת "ישר" ממשיכה להוביל עם 21 מנדטים, כך עולה מסקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב".

על פי חלוקת המנדטים, מפלגת "ישר" מקבלת 21 מנדטים והליכוד 20. מפלגת ביחד זוכה ל-13 מנדטים, ואילו הדמוקרטים וישראל ביתנו מקבלות תשעה מנדטים כל אחת.

בגוש מפלגות הקואליציה, עוצמה יהודית מקבלת שמונה מנדטים, יהדות התורה וש"ס שבעה מנדטים כל אחת, והציונות הדתית-זהות שישה מנדטים.

הרשימה המשותפת משיגה שבעה מנדטים ורע"ם חמישה. מפלגת עמך ישראל מקבלת ארבעה מנדטים, וכך גם מפלגת המילואימניקים-ההכלכלית.

שלוש מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה בסקר: כחול לבן, הציבור החרדי ונעם לישראל.

גוש הקואליציה בראשות בנימין נתניהו, הכולל את מפלגתו של עופר וינטר, מגיע ל-52 מנדטים ומשתווה בכוחו לגוש מתנגדי נתניהו.

מלבד שאלת המנדטים, הסקר בחן גם את עמדות הציבור בנוגע להרכב הקואליציה לאחר הבחירות. בשאלה האם מפלגה ערבית צריכה להיות חלק מהקואליציה הבאה, 59% מהמשיבים הביעו התנגדות, לעומת 36% שתמכו באפשרות. חמישה אחוזים השיבו שאינם יודעים.

לעומת זאת, בשאלת השתתפותן של מפלגות חרדיות בקואליציה הבאה, רוב המשיבים הביעו תמיכה. 53% השיבו כי הם תומכים בצירוף מפלגה חרדית לממשלה, 41% התנגדו ושישה אחוזים לא הביעו עמדה.

הסקר בחן גם את העדפות הציבור בנוגע לזהות ראש הממשלה לאחר הבחירות. בנימין נתניהו קיבל את שיעור התמיכה הגבוה ביותר, עם 38% מהמשיבים שבחרו בו לתפקיד. גדי איזנקוט קיבל 24% ונפתלי בנט 14%. יתר האישים שנכללו בשאלה קיבלו שיעורי תמיכה חד-ספרתיים.