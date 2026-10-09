תקרית שבה נפצעו אתמול שני חיילי צה"ל באורח קל בדרום לבנון, והוגדרה בתחילה כ"תאונה מבצעית", התבררה בתחקיר הראשוני כאירוע חמור של טיפול אסור ורשלני בתחמושת, כך נחשף בכאן רשת ב'.

התברר כי שני החיילים פירקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה כחלק ממשחק מסוכן, עד שהחומר ניצת ופצע אותם.

לפי הפרסום, השניים עסקו בפירוק התחמושת בשטח המלחמה. במהלך הטיפול האסור בחומר התלקח אבק השריפה וגרם לפציעתם.

בצה"ל מסרו כי הם רואים את המקרה בחומרה רבה. בצבא ציינו כי האירוע ממחיש כיצד אי-ציות לנהלים עלול להפוך לרשלנות המסכנת חיי אדם.

התקרית מצטרפת לשורה של אירועי בטיחות בצה"ל. במהלך שלוש השנים האחרונות נהרגו 160 חיילים באירועי בטיחות. בין הגורמים לתאונות נמנים אי־קיום פקודות ונהלי בטיחות בסיסיים, שחיקה, חוסר מקצועיות ופגיעה בשמירה על השגרה המבצעית תחת הלחץ בשטח.

אתמול נהרג סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, בהתהפכות האמר בדרום לבנון, סמוך לנהר הליטני. צפלמוס שירת כקצין לוחם בגדוד הנדסה בחטיבה 7. שלושה לוחמים נוספים נפצעו באותה תקרית באורח קל.

שבועיים קודם לכן, ב-24 בספטמבר 2026, נהרגו שני לוחמי מילואים מחטיבה 16 בצפון רצועת עזה בעקבות פיצוץ רחפן נפץ צה"לי. הרחפן חזר לאחור והתרסק בשטח המוצב שבו שהה הכוח. כאשר הלוחמים ניגשו לבחון ולאסוף אותו, הוא התפוצץ.

בשבועות האחרונים התרחשו אירועי בטיחות נוספים. לוחם וקצין מבה"ד 1 נפצעו באורח קל ובינוני מרסיסים לאחר שרימון צה"לי התפוצץ במהלך פעילות מבצעית. במקרה אחר נפצעו שמונה חיילים באורח קל בתאונת דרכים מבצעית בין שני כלי רכב צבאיים שנעו בגזרה.

בצבא הדגישו כי לצד הלחימה מיושמים לקחים הנוגעים לנהיגה מבצעית בתנאי שטח מורכבים, לצד אכיפה בכל הקשור למשמעת נשק.