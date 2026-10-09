סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במיל' עוזי דיין, מתח הבוקר (שישי) ביקורת על התנהלות בכירים לשעבר במערכת הביטחון סביב השיח על האחריות לאירועים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר, וטען כי לצד הביקורת המופנית כלפי הדרג המדיני, יש לבחון לעומק את הכשלים המבצעיים בשטח.

בריאיון לערוץ 14 התייחס דיין לפרסומים ולעדויות הנוגעים להתנהלותו של המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל בשעות שקדמו למתקפה. "יש בעיה גדולה שבעלי תפקידים מדברים, ותמיד בזמן. הם לא מדברים רק לקראת הבחירות, הם מדברים לקראת ועדת חקירה".

לטענתו, מי שכיהנו בתפקידי מפתח במערכות שסביב ראש הממשלה ומערכת הביטחון צפויים בעצמם להידרש להסברים. "בעלי תפקידים, כמו למשל המטה לביטחון לאומי, כמו למשל מזכיר צבאי, יישאלו שאלות מאוד מאוד קשות לגבי תפקידם".

לצד הדיון בהתנהלות הבכירים, דיין ביקש להפנות את תשומת הלב להיערכות המבצעית של צה"ל בגזרת עזה. "הבעיה העיקרית הייתה בשטח ובאי-המוכנות המבצעית. כל יום מתגלה איזה משהו חדש. אני בימים האחרונים פתאום ביררתי וראיתי מתי פגז הארטילריה הראשון פגע ברצועת עזה. מתי אנחנו ירינו ארטילריה? והתשובה היא רק ביום ראשון אחרי תשע בבוקר. איך אתה מחזיק קו הגנה בלי ארטילריה? הארטילריה הכי קרובה לעזה הייתה בשיזפון".

לדבריו, היערכות צבאית צריכה להתבסס על יכולות האויב ולא על כוונותיו. "יש פה רמה של מוכנות שתמיד צריכה להיות מול היכולות של האויב ולא מול הכוונות שלו, כי בזה אפשר לטעות. לפעמים הוא עצמו לא יודע מה הכוונות שלו".