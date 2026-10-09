זירת התאונה ליד מעלה מכמש צילום: דוברות מד"א

גבר כבן 35 נהרג הבוקר (שישי) בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב בכביש 458, סמוך למעלה מכמש.

הדיווח על התאונה התקבל בשעה 08:16 במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים. חובשים ופרמדיקים שהוזעקו לזירה מצאו את נהג הרכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה. לאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו במקום.

פרמדיק מד"א נדב טייב וחובש בכיר במד"א ארז נוימן סיפרו: "הרכב היה מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות ולצידו שכב הנהג כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

המשטרה שהגיעה לזירת התאונה פתחה בחקירה לבירור הנסיבות שהביאו להתנגשות בין כלי הרכב.