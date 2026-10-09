הרב יונה גודמן בטור וידאו חינוכי

הורים רבים מוטרדים מכך שילדיהם אינם מקפידים על קיום מצוות כפי שהיו רוצים, ומחפשים דרכים לגרום להם להתפלל, להתלבש בצניעות או להקפיד על מצוות נוספות. בטור וידאו חדש בסדרת "חינוך בדורנו" בערוץ 7, הרב יונה גודמן מציע להורים לשנות את נקודת המבט ולהתמקד פחות בהתנהגות החיצונית של הילדים ויותר בבניית הרצון הפנימי שלהם לקיים מצוות.

לדבריו, שאלות רבות שמפנים אליו הורים עוסקות בדרכים להקפיד על קיום מצוות מעשיות. כך למשל, הורים מתייעצים מה לעשות כשהבן אינו קם לתפילה בתקופת הקיץ, או כשהבת אינה בוחרת ללבוש את החצאית הצנועה שהוריה היו מעדיפים. אלא שלדעתו, השאלות הללו מחמיצות לעיתים את המטרה החינוכית המרכזית.

"אני רוצה לטעון שהמיקוד שלנו צריך להיות אחר. המיקוד שלנו צריך להיות על הרצון", אומר הרב גודמן.

כדוגמה הוא מתייחס להורה שמציב לבתו דרישה חד-משמעית בנוגע ללבוש שלה. ההורה אמנם יכול לקבוע באיזו חצאית מותר לה לצאת מהבית, אך אין בכך בהכרח כדי להשפיע על בחירותיה כאשר לא יהיה נוכח.

"אני יכול להגיד לה: 'ככה את לא יוצאת מהבית. את יוצאת מהבית רק עם חצאית א' ולא עם חצאית ב''", הוא מסביר, אך מדגיש כי "בשנייה שהיא תצא מרשותי, או בשנייה גם עכשיו, שאני לא אהיה בבית כמה ימים מסיבה א' או ב', היא תתלבש אחרת".

מנגד, הרב גודמן מציע להשקיע ביצירת הזדהות פנימית של הילדים עם המצוות. לדבריו, כאשר הילד רוצה בעצמו להתפלל, לברך או לשמור על הצניעות, קיום המצוות אינו תלוי עוד בנוכחות ההורים או בדרישות שהם מציבים.

"עלי להשכיל לבנות את הרצון, את הרצון להתפלל, את הרצון להתלבש בצניעות, והדוגמאות הן אינסופיות. את הרצון לברך לפני ואחר. את הרצון עצמו לעשות את רצון אבינו שבשמיים, אז בין אם אני נמצא ובין אם אני לא נמצא, הילד עצמו רוצה".

הרב גודמן מדגיש כי מדובר בשינוי סדר העדיפויות החינוכי. במקום להתמקד רק בשאלה כיצד הילד או הילדה מתנהגים ברגע נתון, יש לבחון כיצד מחזקים אצלם את הרצון שינחה את התנהגותם לאורך זמן.

בהקשר הזה הוא מתייחס גם לחשש של הורים מתגובת הסביבה, למשל מה יחשבו השכנים או מנהלת בית הספר על הופעתה של הבת ועל משפחתה. לדבריו, גם כאשר קיימת דאגה כזאת, המטרה המרכזית צריכה להישאר בניית הרצון ולא רק השגת ציות מיידי.

"העיקר זה לא שהיא כרגע תצא מהבית לבושה, למרות שאולי אני קצת לחוצה מהשכנים, ומה הם יגידו, ומהמנהלת, ומה היא תחשוב על המשפחה שלי או על הבת שלי. אני בעיקר רוצה לבנות את הרצון".

הרב גודמן חותם את דבריו בהדגשה כי הדרך החינוכית הזאת עשויה להיות ממושכת יותר, אך דווקא משום כך יש לה משמעות לטווח הארוך: "לפעמים, דרך ארוכה שהיא קצרה, בונה את הרצון. והרצון יאפשר לקיים מצוות לאורך שנים טובות".