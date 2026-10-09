יישר כוח גדול וברכת תודה עמוקה שלוחה לחיילי חטיבת גולני.

הלוחמים הללו השכילו לזהות בזמן אירוע שבו מפקדיהם, יחד עם הרב הצבאי, ניסו לכפות עליהם שירת נשים בניגוד מוחלט לאורח חייהם ואמונתם.

במקום שהמערכת תחתור מראש להשגת פתרון הגיוני שיאפשר להם להשתתף מבלי לפגוע בנאמנותם להלכה, נדרשו החיילים לעמוד על שלהם כדי למנוע את הפגיעה המיותרת הזו.

אולי בעבר, בימים שבהם הציבור הדתי והמסורתי היווה מיעוט קטן בשורות הלוחמים, המערכת הרשתה לעצמה להתעלם מצרכיו. אך המציאות בשטח השתנתה לחלוטין. כיום, כאשר רוב החיילים והלוחמים בשטח הם דתיים ומסורתיים, המצב הופך למגוחך ממש: לא יעלה על הדעת שהצבא יבחר להעדיף את נוכחותה של זמרת על הבמה על פני רווחתם, אמונתם וערכיהם של הלוחמים שמחרפים את נפשם בחזית.

האירוע הזה מוכיח תפנית מבורכת - החיילים של היום כבר לא מורידים ראש. הם לא קונים יותר מניפולציות שחוקות שמנסות להאשים אותם בפגיעה ב"ערך הרעות" או ב"העלבת הזמרות". הם מבינים היטב את זכויותיהם ולא נכנעים ללחץ חברתי מוסווה. הלוחמים פעלו בתושייה, פנו בזמן לרבנים ולכלי התקשורת, ויחד יצרו חזית מאוחדת שהפעילה לחץ הגיוני, מוצדק ומתבקש על הדרג הפיקודי. הנחישות הזו עודדה את המפקדים להתעשת ולפעול מתוך שפיות ואחריות פיקודית.

ההצלחה הנוכחית לא צמחה בחלל ריק; היא תוצר ישיר של הרוח האיתנה שסיפק כנס הענק של מטה "עז בנמ"ר" שנערך בקיץ האחרון בירושלים.

כנס החירום ההיסטורי ההוא, שבו השתתפו כ-1,300 תלמידי ישיבות ומכינות לצד ראשי ישיבות בולטים הציב תמרור אזהרה ברור נגד טשטוש הערכים והפרת הפקודות בתוך היחידות הכנס העניק לדור הלוחמים החדש את הגב ההלכתי ואת התודעה שלא לשתוק עוד אל מול הפרות שכאלו.

לבסוף נמצא הפתרון וההפרדה הנדרשת, ושירת הנשים לא נכפתה על החיילים. מתברר שכאשר יש רצון ונחישות, הכל אפשרי. כמה פשוט.

חיילים יקרים, אל תהססו! אנו קוראים לכל לוחם וחייל בשטח לדווח באופן מיידי על כל אירוע, פקודה או התנהלות המנוגדים להלכה או לפקודת השירות המשותף. שמירה על קדושת המחנה היא תנאי הכרחי לניצחון. עמדו על זכויותיכם, פנו לגורמים הרלוונטיים בזמן, ואל תאפשרו לאף גורם לפגוע באמונה ובערכי הליבה של האומה.