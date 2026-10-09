שוהה בלתי חוקי מיהודה ושומרון ושני תושבי שפרעם הואשמו הבוקר (שישי) בהחזקת טיל מסוג "מטאדור" שנגנב מצה"ל. לפי המשטרה, במהלך החקירה התברר כי השלושה תיעדו את עצמם כשהם אוחזים באמצעי הלחימה.

הטיל אותר בתחילת חודש ספטמבר במהלך פעילות ממוקדת בשטח הסמוך לשפרעם. השוטרים איתרו הכוחות את הטיל, שהוגדר על ידי המשטרה כאמצעי לחימה חריג וקטלני, ובהמשך התברר כי נגנב מצה"ל.

חקירת הפרשה התנהלה בימ"ר גליל. בתחילה נחקרו שני חשודים, ובמהלך חקירתם עלה לפי המשטרה כי אדם נוסף היה שותף להחזקת הטיל. עוד התברר כי גם החשוד השלישי תיעד את עצמו כשהוא אוחז בו, ובעקבות הממצאים הוא נעצר ונחקר.

עם סיום החקירה הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתבי אישום נגד שלושת המעורבים.

במשטרה מסרו כי מתחילת השנה תפסו שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב יותר מ-700 אמצעי לחימה במסגרת הפעילות נגד הפשיעה האלימה.