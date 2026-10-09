הרבנית שושנה כהן הלכה לעולמה הבוקר (שישי) בגיל 90. פטירתה סוגרת פרק חיים ארוך שהוקדש למשפחה ולמעשי חסד בשקט ובצניעות.

המנוחה הותירה אחריה משפחה ענפה ומוכרת בציונות הדתית ובעולם החרדי, והיא אמם של שורה של רבנים בולטים המכהנים בתפקידי מפתח רוחניים ותורניים ברחבי הארץ.

בין בניה נמנים הרב כהן, רבה של תל אביב-יפו; הרב זמיר כהן, ראש ישיבת "אבני נזר" ויו"ר ארגון הידברות; הרב אביחי כהן, ר"מ בישיבת "היכל מאיר"; והרב זוהר כהן, ראש ישיבת "עטרת ראובן" בביתר עילית.

היא ניהלה את ביתה לצד בעלה המנוח, הרב אליעזר כהן זצ"ל, שהלך לעולמו לפני כשנתיים בגיל 93.

בעלה שימש במשך קרוב ל-70 שנה כגבאי וכחזן המוכר של בית הכנסת "מוסאיוף" בירושלים, וכן כמרביץ תורה וכספרא דדיינא בבית הדין הגדול.

מועדי הלוויה והשבעה טרם נקבעו ויפורסמו בהמשך על ידי בני המשפחה.