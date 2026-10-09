רחובות בני ברק הפכו בליל שישי לזירה פוליטית רוויית מתח, לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ותא"ל (במיל') עופר וינטר הגיעו במקביל לביקורים בעיר.

שני הביקורים לוו בנוכחות משמעותית של סקרנים, ובשני המקרים נרשמו חיכוכי שטח מול פעילים ומפגינים מקומיים.

השר בן גביר הגיע בשעת לילה מאוחרת למסעדה ברחוב מצדה יחד עם בתו, מלווה במאבטחים ובפעיל הימין מרדכי דוד. במהלך שהותו במקום התקרב אליו יחזקאל דרוטמן, פעיל הפלג הירושלמי, ופתח במחאה קולנית על רקע מעצרי עריקים.

המאבטחים הדפו את הפעיל, בעוד השר נותר במקום ונופף לעברו. ביציאתו מהמסעדה התאספו סביב בן גביר עשרות צעירים שקראו לעברו קריאות עידוד ואהדה.

במקביל, הגיע לעיר עופר וינטר לסבב מפגשים ושיחות, בצעד המעורר עניין רב במערכת הפוליטית. בניגוד לביקורו של בן גביר, הגעתו של הקצין הבכיר לוותה במחאה קולנית מצד תושבים ומפגינים שמחו נגדו על רקע סוגיית חוק הגיוס והמתיחות סביב השתלבות חרדים בצבא.