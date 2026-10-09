פלסטיני בשנות ה־20 לחייו, המזוהה עם ארגון הטרור חמאס, נעצר בחשד להסתה לטרור ולפרסום דברי שבח למתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר.

החשוד, תושב הכפר דיר צאמת, נעצר לאחר שפרסומים שהעלה לרשת אותרו בבוקר יום השנה השלישי לטבח.

המעצר בוצע בפעילות של יחידת "חץ יהודה", בשיתוף חטיבת יהודה ואוגדת איו"ש, בעקבות פעילות מודיעינית לאיתור תכנים מסיתים ופרסומים המהללים טרור ברשתות.

השבוע, בעת שישראל ציינה שלוש שנים למתקפה, אותרו ברשת פרסומים שהוגדרו כמסיתים וככאלה המהללים את מעשי הטבח. לאחר פעילות לאיתור זהותו של מי שעמד מאחורי הפרסומים, הגיעו הכוחות אל החשוד ועצרו אותו.

בין התכנים שפרסם באותו בוקר, לפי החשד, היה סרטון שהאדיר את מתקפת 7 באוקטובר ולצדו הכיתוב: "מתקרב בוקר ה־7 באוקטובר, הזיכרון חלף כמו חרב אך הוא לא נמחה מזיכרוננו, יישארו כל עוד יש בלב דופק".