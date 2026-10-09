יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס אותרו במספר מוקדים בצפון הארץ ובמרכזה.

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי היתושות נלכדו במסגרת פעילות הניטור השוטפת שמבצע המשרד להגנת הסביבה לאורך השנה, בדגש על עונת היתושים. לאחר לכידתן הן נבדקו במעבדות משרד הבריאות, שם אומת כי הן נשאיות של נגיף קדחת מערב הנילוס.

בצפון הארץ אותרו היתושות הנגועות ביקנעם ובתחומי המועצה האזורית מגידו. במרכז נמצאו יתושות נשאיות ברמת השרון, במודיעין ובמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל.

בעקבות הממצאים הועברו הנחיות לכלל הרשויות המקומיות, ובמיוחד לרשויות שבתחומן אותרו היתושות.

במשרד ביקשו להרחיב את הפעולות לצמצום התרבות היתושים והסיכון להתפשטות יתושים הנושאים את הנגיף.

קדחת מערב הנילוס היא מחלה נגיפית המועברת לבני אדם באמצעות עקיצת יתוש נגוע, לרוב לאחר שהיתוש בא במגע עם עופות נגועים. מרבית הנדבקים אינם מפתחים תסמינים. במקרים שבהם מופיעים תסמינים, המחלה עלולה לגרום לחום, כאבי ראש וחולשה. במקרים נדירים היא עלולה להוביל לסיבוכים נוירולוגיים קשים, ובהם דלקת מוח ודלקת קרום המוח.

בשנים האחרונות אותרו בישראל במקרים רבים יתושים הנושאים את הנגיף, בעיקר במהלך חודשי הקיץ והסתיו. בשנת 2024 נשבר בישראל שיא במספר הנדבקים בקדחת מערב הנילוס.