במהלך כנס בחירות שהתקיים השבוע בהשתתפות עשרות רבנים, תועד ראש הממשלה בנימין נתניהו לוחץ בחמימות את ידו של הרב אליקים לבנון, רב המועצה האזורית שומרון וראש ישיבת ברכת יוסף באלון מורה.

נתניהו והרב אליקים לבנון בלחיצת יד צילום: ללא קרדיט

בכנס השנתי של ראשי ישיבות ההסדר העניק איגוד ישיבות ההסדר שי מיוחד לשר בצלאל סמוטריץ' וליו"ר קק"ל אייל אוסטרינסקי: בית מזוזה מאבן בזלת שנאספה ברמת הגולן בעת הנחת היסודות למבנה הראשון שהוקם במסגרת תמיכת קק"ל בישיבות ההסדר.

הענקת השי צילום: ללא קרדיט

אשת התקשורת הדר מילר תחל לכתוב טור שבועי קבוע בעיתון "מצב הרוח". הטור, שיישא את השם "עוז והדר", יעסוק בענייני השעה, בחברה ובפוליטיקה מזווית אישית. חגי הוברמן, העורך הראשי של "מצב הרוח", בירך על הצטרפותה: "הדר - קול משמעותי, נוקב ורענן בשיח הציבורי הישראלי".

הדר מילר צילום: ערוץ 7

מזל טוב לפעיל תנועת "נחלה" עקיבה סיימון, שנישא השבוע לבחירת ליבו חנה תורג'מן. את החופה ערך הרב נעם ולדמן, ראש ישיבת ניר. כעדים שימשו הרב אברהם יצחק שוורץ, רב העיר קריית ארבע, והרב איתמר לשם, ר"מ בוגרים בישיבת ניר. גם יו"ר תנועת נחלה, דניאלה וייס, הגיעה לברך את הזוג הצעיר.

החופה צילום: ללא קרדיט

תורה שמחוברת לחיים: ראש ישיבת אביתר, הרב דוד אמתי, נצפה השבוע במטווח בבה"ד 3 בשומרון, במסגרת תרגול של כיתות הכוננות.

הרב דוד אמתי במטווח צילום: ללא קרדיט

מזל טוב לאשת התקשורת איילת שליסל ולבעלה יצחק לרגל הולדת בנם. וייקרא שמו בישראל: משה. הברית נערכה השבוע בהרחבה של אביתר בשומרון.

הברית באביתר ללא קרדיט

הצמרת הביטחונית הגיעה להקפות השניות בקדומים: בין החוגגים נצפו מח"ט שומרון, אלוף-משנה דוד כהן, ומפקד תחנת משטרת אריאל, סנ"צ איטל אלמוג. השניים חגגו לצד רב היישוב הרב צבי פרבשטיין, נשיא ישיבת קדומים הרב יצחק בן שחר, ראש הישיבה הרב אורי גנץ וראש המועצה עוזאל ותיק, שניצח על השמחה.

בהקפות שניות צילום: דוברות

מזל טוב לראש העיר שדרות, אלון דוידי, לרגל הולדת נכדו, בנם של צוריאל וטוהר. במשפחה ציינו כי דווקא בשבוע מורכב כל כך, שבו הזיכרון והכאב שזורים בבחירה בחיים, הצטרפה למשפחה נשמה יהודית חדשה.

אלון דוידי עם הנכד צילום: ללא קרדיט

במהלך תוכנית הבוקר בערוץ 13 נפגש איש התקשורת החרדי ישראל כהן עם שירה שפירא, אמו של ענר שפירא הי"ד, מגיבורי מיגונית המוות, ומועמדת במפלגתו של גדי איזנקוט. כהן סיפר לה על החיבור שיצר בין הרב דוד לאו, שערך את חופתו של שורד השבי אלי-ה כהן, לבין בעלה משה שפירא, שכתב בכתב ידו את הכתובה המיוחדת של בני הזוג.

ישראל כהן עם שירה שפירא צילום: ללא קרדיט

אחרי יותר משלושה עשורים שבהם פעל סניף תנועת הנוער עזרא בשכונת קריית מנחם בירושלים מתוך מקלט, נחנך השבוע המבנה החדש של הסניף.

בטקס החגיגי השתתפו ראש העיר ירושלים משה ליאון, מזכ"ל תנועת עזרא לירן גרוס, נציגי העירייה והמינהל הקהילתי, הורים, בוגרים וחניכי התנועה. בין הדוברים הייתה גם שרה העצני-כהן, חברת הנהלת המינהל הקהילתי גנים ונציגת ההורים, שהייתה שותפה לקידום הפרויקט.

ליאון בקביעת מזוזה צילום: ארנון בוסאני

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך, וחברות השדולה למען האישה הדתית והחרדית הגיעו לביקור במכון פוע"ה. במהלך הביקור אמרה סון הר מלך: "בכל עת ובמיוחד בעת מלחמה יש לחזק את המשפחה היהודית ולדאוג להוספת חיים בעם ישראל".

סון הר מלך בביקור צילום: ללא קרדיט

חילופי תפקידים ברבנות הצבאית: במסגרת סבב המינויים מונה סא"ל הרב אריק הורביץ, ששימש עד כה כרב פיקוד המרכז, לראש ענף הלכה במטה חיל הרבנות הצבאית.

את מקומו כרב פיקוד המרכז ימלא סא"ל הרב יוסי ברששת, המסיים שלוש שנים כרב חיל האוויר. במקביל, לתפקיד רב חיל האוויר נכנס סא"ל הרב אביהוד שוורץ, לאחר ארבע שנים כראש ענף הלכה במטה חיל הרבנות הצבאית.

ראש ענף הלכה החדש צילום: ללא

לקראת פתיחת חודש ארגון בתנועת הנוער אריאל, התכנסו הקומונרים מכל סניפי התנועה לסמינריון מיוחד בנושא החודש: "הנה ימים באים".

בשיחת הפתיחה סיפר שלמה אברמסון, רכז הסמינריון, על חברו דביר לישה הי"ד. בהמשך שוחח עם הקומונרים מנכ"ל מועצת יש"ע חגי תם, שאמר להם: "אתם מנהיגי ציבור - אתם מגדלים את הדור הבא".

הקומונרים בסמינריון מיוחד ללא קרדיט

במלאת שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר קיימה הנהלת תנועת הנוער עזרא יום הנהלה מיוחד בדרום, שכלל מפגשים וסיורים בשדרות, באתר המכוניות השרופות בתקומה ובנתיבות. היום הוקדש לסיפורי הגבורה, לזיכרון ולהתמודדות של תושבי האזור מאז המתקפה.

את הביקור פתחה ההנהלה בשדרות, בשיחה עם חננאל ג'רפי, חובש מד"א ותושב העיר שנפצע בקרבות ב-7 באוקטובר. ג'רפי שיתף את חברי ההנהלה באירועי אותו בוקר, במעשי הגבורה ובניסים, לצד האבדות הכבדות.

הנהלת תנועת עזרא בשיחה צילום: דוברות

אירוע זיכרון מיוחד לציון שלוש שנים למלחמת חרבות ברזל התקיים השבוע בישיבת בני עקיבא אורות יהודה באפרת, בהשתתפות הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ ז"ל, שנפל בקרבות ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. במהלך המפגש שוחח הרב פרץ עם תלמידי הישיבה על זיכרון, מנהיגות והצורך בחיזוק החברה הישראלית דווקא בתקופה של מחלוקת ציבורית.

הרב פרץ נואם צילום: ישיבת בני עקיבא אורות יהודה

ולסיום, גלריית תמונות משמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרב: אלפים הגיעו לחגוג ולרקוד לכבוד הרגל, לצד רבנים, תלמידי הישיבה ואורחים נוספים.