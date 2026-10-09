התביעה הצבאית הגישה אתמול (חמישי) כתב אישום נגד סמל רפאל שמש, ששירת במערך האבטחה של בסיס שייטת 13, בטענה שגנב מהבסיס שלושה כלי נשק מסוג M-4 ותחמושת ומכר אותם לאזרח בטיילת נתניה.

שמש נאשם בעבירות של הוצאת נשק מרשות הצבא, סחר בנשק, שימוש בלתי חוקי בנשק ושימוש בסם מסוכן.

על פי כתב האישום, בלילה שבין 8 ל-9 בספטמבר 2026 הגיע שמש ברכבו לבסיס ונכנס לחדר המגורים של חיילים בזמן שישנו. שם נטל שלושה כלי נשק מסוג M-4, גרסה מתקדמת של רובה M-16, וכן מחסניות וכדורי תחמושת תואמים.

לאחר מכן עזב את הבסיס ונסע לפיצוצייה ברחוב העצמאות בנתניה. במקום פגש כמה אזרחים שהבחינו בכלי הנשק שהיו ברכבו.

בשלב מסוים, לפי כתב האישום, אחד האזרחים לקח את אחד מכלי הנשק שהונחו ברכב והסתיר אותו בפח אשפה. לאחר מרדף קצר הושב הנשק.

בהמשך, בתיווכו של אותו אזרח, נקשרה לפי האישום עסקה בין שמש לבין אדם נוסף שהיה בפיצוצייה והגיע למפגש בטיילת נתניה ברכבו. שמש נאשם כי מכר לו את שלושת כלי הנשק ואת התחמושת, כשהנשקים עטופים בשמיכה והציוד כולו נמצא בתוך הקיטבג האישי שלו.

כעבור כמה שעות עצרו חוקרי ימ"ר חוף את שמש, עוד לפני שקיבל את הכסף עבור העסקה. לאחר חקירתו הועבר לטיפול היחידה המרכזית צפון במשטרה הצבאית החוקרת, במסגרת צוות חקירה משותף.

למחרת המעצר הצליחו חוקרי ימ"ר חוף לאתר את שלושת כלי הנשק בשטח פתוח בעיר, כשהם מוסתרים בתוך הקיטבג הצבאי.

נגד סוראפל גטהון, בן 27 מנתניה, שלפי האישום תיווך בעסקה, הוגש בנפרד כתב אישום מטעם פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי בלוד.