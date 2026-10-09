גל החרמות והסנקציות הכלכליות מצד מדינות אירופה מעמיד את הרשויות ביהודה ושומרון בפני איום מתרחב על עתידן הכלכלי.

הגבלות הסחר על מוצרים ועסקים מהאזור מקשות על פעילות מסחרית, מציבות חסמים בפני השקעות וייצוא ומעוררות חשש לפגיעה במקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות. על רקע המציאות הזאת התכנסו ראשי רשויות ביו"ש למפגש עם מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, והציגו תוכנית פעולה שנועדה לחזק את עצמאותו הכלכלית של האזור ולהתמודד עם השלכות החרם האירופי.

מאחורי המהלך עומדת ההבנה כי הפגיעה הכלכלית אינה מסתכמת בבעלי העסקים ובמפעלים. ככל שמצטמצמות האפשרויות לפיתוח מסחר ותעשייה, כך נפגע גם פוטנציאל ההכנסות העצמיות של הרשויות, ובראשן ההכנסות מארנונה עסקית. המשמעות היא קושי בהרחבת בסיס ההכנסות המקומי והעמקת התלות בתקציבי הממשלה, דווקא בתקופה שבה הרשויות מבקשות להאיץ את פיתוח האזור.

במקום להסתפק בהתמודדות נקודתית עם השלכות החרם, מבקשים ראשי הרשויות להפוך את המשבר להזדמנות כלכלית. התוכנית שהוצגה למשרד הפנים מתמקדת בפיתוח מנועי צמיחה ארוכי טווח, בהקמת אזורי תעסוקה ומסחר ובהרחבת התשתית הכלכלית של יהודה ושומרון. היעד הוא ליצור מקורות הכנסה יציבים שיאפשרו לרשויות להתמודד עם לחצים כלכליים מבחוץ ולצמצם את תלותן בסיוע ממשלתי שוטף.

הסיור המקצועי נפתח במעלה אדומים, שם הציגו ראש העיר גיא יפרח ומנכ"לית אשכול רשויות יהודה ושומרון, קרן גפן, את האתגרים הייחודיים הניצבים בפני הרשויות. בהמשך הגיעו המשתתפים לחוות צאן קידר, יחד עם ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל.

במפגש השתתפו גם יו"ר אשכול יו"ש וראש מועצת אורנית אור פירון זומר, ראש מועצת מגילות ים המלח אריה כהן, ראש מועצת שער שומרון יוחאי דמרי, ראש מועצת בית אריה שרון אלפסי, ראש מועצת בית אל שי אלון וראש מועצת אפרת דובי שפלר.

לקראת הביקור הכין האשכול חוברת עבודה מקיפה, שבה פורטו האתגרים הכלכליים והצעדים הנדרשים להתמודדות עמם. במרכז המסמך הוצבה דרישה ברורה ממשרד הפנים ומהממשלה: לא להסתפק במענים זמניים, אלא לגבש מדיניות שתאפשר לרשויות לפתח מקורות הכנסה עצמאיים באמצעות השקעות בתעשייה, בתעסוקה ובמסחר.

החשש המרכזי שהעלו ראשי הרשויות הוא מפני מציאות שבה החרמות והגבלות הסחר יקשו עוד יותר על משיכת השקעות חדשות לאזור. לדבריהם, ללא פיתוח מנועי צמיחה חלופיים, עלולות הרשויות להיקלע למצב שבו יכולתן להרחיב את פעילותן הכלכלית תישחק, בעוד הצורך במקורות הכנסה נוספים ימשיך לגדול.

יו"ר אשכול רשויות יהודה ושומרון, אור פירון זומר, הציגה את המהלך כתגובה ישירה לניסיונות הבידוד הכלכלי מצד אירופה.

"התשובה שלנו לניסיונות החרם והבידוד הכלכלי מאירופה היא התעצמות כלכלית באזור יו"ש על אף ולמרות הכול. אשכול רשויות יו"ש הוא היום הגוף המוניציפלי החזק בישראל שמוביל את הקמת חומת המגן הכלכלית הזו", אמרה.

פירון זומר הבהירה כי ראשי הרשויות מצפים מהממשלה לעבור מהכרה בקשיים להקצאת משאבים ממשית. "הצגנו היום למנכ"ל משרד הפנים חזית אחידה של כלל ראשי הרשויות בדרישה ברורה - השקעה מיידית במנופי צמיחה ואזורי תעסוקה שיהפכו את יהודה ושומרון למרחב עצמאי, חזק ובלתי תלוי".

אחת הדוגמאות המרכזיות שהוצגו במהלך הסיור הייתה אזור התעשייה מישור אדומים, שבו פועלים כיום כ-450 מפעלים. לדברי ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, בימים אלה מושלם שיווק שטחים לכ-60 מפעלים נוספים, הצפויים להצטרף לפעילות התעשייתית הקיימת.

יפרח הדגיש כי דווקא לנוכח החרמות יש להרחיב את הפעילות הכלכלית באזור ולא לצמצם אותה.

"אנחנו גאים לארח את מנכ"ל משרד הפנים ואת האשכול בעירנו שבה פועל אחד מאזורי התעשייה מהגדולים בישראל. בימים אלה מושלם שיווק לכ־60 מפעלים, שיצטרפו לכ־450 הקיימים במישור אדומים. נמשיך לבנות ולהרחיב ללא מורא, גם מול איומי החרמות", אמר.

לדבריו, האתגר הכלכלי של הרשויות ביהודה ושומרון מחייב התייחסות ממשלתית מיוחדת, בין היתר בשל היעדר הכנסות מהיטלי השבחה והחשש מהשלכות החרם על המשך הפיתוח.

"המדינה חייבת להכיר במציאות הכלכלית הייחודית של הרשויות ביו"ש. בהיעדר הכנסות מהיטלי השבחה ולנוכח איומי החרמות, על הממשלה להשקיע במנופי צמיחה ארוכי טווח שייצרו מקורות הכנסה, יפחיתו את התלות בתקציבי המדינה ויחזקו את העצמאות הכלכלית של הרשויות", הוסיף.

מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, התייחס לדרישות שהציגו ראשי הרשויות והבהיר כי חיזוק עצמאותן הכלכלית משתלב ביעדי המשרד.

"חיזוק העצמאות הכלכלית של הרשויות המקומיות הוא יעד מרכזי של משרד הפנים. הרשויות ביהודה ושומרון מתמודדות עם אתגרים ייחודיים, ועלינו לפעול יחד כדי להרחיב את אפשרויות הפיתוח הכלכלי, לקדם אזורי תעסוקה ולייצר מקורות הכנסה יציבים", אמר.

אוזן הוסיף כי "רשויות חזקות ועצמאיות יותר יוכלו להעניק שירותים טובים יותר לתושביהן ולהבטיח צמיחה לאורך זמן".