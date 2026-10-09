פרס נובל לשלום הוענק היום (שישי) באוסלו למשפטנית הדרום-אפריקאית האנטי-ישראלית נאווי פילאי, שכיהנה כנציבה החמישית של האו"ם לזכויות האדם ומילאה לאורך השנים תפקידים בכירים במערכת המשפט הבינלאומית.

פילאי כיהנה גם כנשיאת בית הדין הבינלאומי הפלילי לרואנדה וכשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי. היא מוכרת בישראל בשל עמדותיה הרדיקליות נגד מדינת היהודים.

בעבר טענה, בין היתר, כי ישראל מבצעת בעזה "פשעי מלחמה, רצח עם ופשעים נגד האנושות", כלשונה.

דובר ועדת פרס נובל לשלום הסביר את הבחירה בה: "פילאי היא מגינה נלהבת על זכויות האדם ופעלה בעקביות לקידומן. חשוב שפרס נובל יוענק לאנשים שמשמיעים את קולם נגד הפרות של זכויות אדם".

יצויין כי הקריטריון למתן הפרס הוא הענקתו לאדם "שעשה הכי הרבה או הכי טוב לקידום אחווה בין אומות, ביטול או צמצום צבאות קבע והקמה וקידום של ועידות שלום".

בשנה שעברה הוענק פרס נובל לשלום למנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, בעקבות מאבקה למען הדמוקרטיה בארצה.