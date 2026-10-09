"קשה לדבר עליך בלשון עבר". במילים הכואבות הללו נפרד היום (שישי) סא"ל רן, מפקד גדוד 603, מסרן אליאב חיים צפלמוס, שאותו כינה בחיבה "צפא".

בדברי ההספד ביקש מפקד הגדוד להאיר לא רק את דמותו של צפלמוס כקצין וכמפקד, אלא גם את האדם שהיה עבור הסובבים אותו. מדבריו עלתה דמותו של מפקד שהאחריות לפקודיו עמדה לנגד עיניו, לצד אישיות נעימה, אהבת החיים והצחוק.

"צפא, קשה לדבר עליך בלשון עבר. היית מפקד אחראי, דאגת לכל אחד מפקודיך ואנשיך, קצין נעים הליכות, יפה תואר, אוהב לצחוק", ספד לו סא"ל רן.

המילים הקצרות שיקפו את שני הצדדים שביקש המג"ד להדגיש: הקצין המסור, שראה את האנשים שעליהם פיקד, והחבר שהותיר אחריו חלל אישי. לקראת סיום ההספד עבר סא"ל רן מתיאור דמותו של צפלמוס אל משמעות האובדן, מבחינתו האישית, מבחינת צה"ל ומבחינת עם ישראל.

"איבדתי חבר, צה"ל איבד מפקד מצטיין ועם ישראל איבד את אחד מטובי בניו", חתם מפקד הגדוד את דבריו.

סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפל אתמול בהתהפכות האמר בדרום לבנון, סמוך לנהר הליטני. הוא שירת כקצין לוחם בגדוד הנדסה בחטיבה 7 של צה"ל. באותה התקרית נפצעו שלושה לוחמים נוספים באורח קל.

גלית סביר, שחינכה את אליאב בכיתות י'-י"ב בתיכון קריית חיים, ספדה לו: "אליאב היה תלמיד מצטיין שבלט גם בזכות היותו נער ערכי, מכבד, אחראי ואהוב מאוד על חבריו. למרות גילו הצעיר, אליאב היה בוגר מאוד בגישתו לחיים. היו לי איתו כמחנכת שיחות עומק רבות על לימודים, על התלבטויות של גיל ההתבגרות, על המצב במדינה ועל החיים בכלל. תמיד נפעמתי מחדות המחשבה שלו ומהראייה הבוגרת שלו את הדברים".

סביר תיארה את אליאב כאדם עם נחישות יוצאת דופן, "הייתה לו מוטיבציה להיות הטוב ביותר בכל תחום. אליאב תמיד הציב לעצמו מטרות ועמד בהן. הוא ידע להתמודד עם כל אתגר שניצב בפניו, ולכן לא הופתעתי כשסיפר לי שהתגייס ליחידה קרבית והפך לקצין. היו בו תכונות של מנהיג, וזה היה טבעי עבורו. גם אחרי שסיים את לימודיו והפך ללוחם ולקצין, הקפיד לבקר בבית הספר באופן קבוע ולשאול לשלומי ולשלום שאר המורים".

"איבדתי היום לא רק תלמיד, אני מרגישה שאיבדתי חבר. צעיר מבריק שהיה יכול להגיע רחוק כל כך. העיניים לא מפסיקות לדמוע, והלב מסרב להאמין. יהי זכרו ברוך".