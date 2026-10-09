עימות חריף פרץ בעקבות הריאיון שהעניק אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לחדשות 12, שבו השמיע טענות קשות על התנהלותו של נתניהו במהלך שלוש שנות המלחמה. בליכוד דחו בתוקף את טענותיו של גיל, ובייחוד את הטענה הנוגעת לזיוף לכאורה של פרוטוקול בידי ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן.

בתגובה חריפה במיוחד שפרסמה המפלגה הוגדרו דבריו של גיל כ"עלילת דם שקרית", ונטען כי מדובר בפרשה שכבר נבדקה בידי המשטרה לפני שנתיים והסתיימה בהמלצה לגנוז את התיק.

"עלילת הדם השקרית של אבי גיל על 'זיוף פרוטוקול' לכאורה מצד ראש הסגל צחי ברוורמן כבר נחקרה שתי וערב במשטרה לפני שנתיים והסתיימה בהמלצת המשטרה לגנוז את התיק משום שאין בו כלום", נמסר בהודעת הליכוד.

גיל, ששימש כמזכיר הצבאי של נתניהו גם בבוקר מתקפת שבעה באוקטובר, טען בריאיון לחדשות 12 כי נעשו ניסיונות לשנות רישומים הנוגעים לאירועי אותו בוקר. לדבריו, אחת הסוגיות נגעה לשעת שיחת הטלפון שבה עדכן את ראש הממשלה על פרוץ המלחמה. גיל טען כי מדובר בשינוי של האמת, וסיפר כי העביר בזמן אמת דיווח ליועצת המשפטית לממשלה.

בריאיון העלה גיל טענות נוספות בנוגע להתרעות שהועברו לראש הממשלה לפני מתקפת חמאס, להמלצות לפעולות סיכול ברצועת עזה שלא התקבלו ולמידע שנמסר לציבור על התנהלות הדרג המדיני. גיל, שתיעד את עבודתו ב-16 מחברות, הבהיר כי בכוונתו למסור את החומרים שברשותו לוועדת חקירה ממלכתית, אם תוקם.

אלא שבליכוד לא הסתפקו בהכחשת הטענות, אלא קשרו את הפרסום גם למאבק הפוליטי לקראת הבחירות. בהודעת המפלגה נטען כי העלאת הפרשה מחדש נועדה לשרת את מתנגדיו הפוליטיים של נתניהו.

"ניסיונות ההחייאה של השמאל בתיק שנפח את נשמתו רק מעידים על מידת הפאניקה של איזנקוט, שמבין שאין לו ממשלה בלי המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט", נמסר מטעם הליכוד.

עם זאת, בניגוד לטענת הליכוד שלפיה הפרשה הסתיימה בגניזת התיק, בדיווח שפורסם היום נכתב כי תיק החקירה הועבר להכרעת הפרקליטות, אך טרם התקבלה החלטה סופית אם להגיש כתב אישום.