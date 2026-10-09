יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, אמר באירוע בראשון לציון כי יש להפוך את האוכלוסייה החרדית ליצרנית.

"צריך להפוך את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה פורה ויצרנית".

באותו אירוע התייחס גולן גם למלחמה מול איראן וקבע כי חיסול מנהיגה העליון של איראן עלי חמינאי, בפתח המלחמה האחרונה, היה "טעות".

בריאיון ליוסי יהושוע בשישי תרבות בראשון לציון, אמר כי הוא סבור "באופן חד-משמעי שחיסול חמינאי האבא היה טעות. לא בגלל שלא הגיע לו למות, אלא בגלל שזה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. תמיד כשיש מנהיג קשיש וותיק, יש בזה יתרון מסוים. הוא היה כבר בן 86".