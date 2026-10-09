לאחר כשלושה שבועות של חיפושים נרחבים ביוון, אותרה היום (שישי) גופתו של עמי יוגב ז"ל, בן 46 ממודיעין, שנעלם במהלך טיול בהר האולימפוס.

גופתו אותרה בשעות הבוקר על ידי צוות מתנדבים מארגון "חברים מחלצים", שהשתתף במאמצי החיפוש אחריו.

יוגב יצא לטיול ביוון ושמר על קשר רציף עם בני משפחתו. לפני שהחל לטפס על הר האולימפוס, עדכן את אמו על תוכניותיו, אך זמן קצר לאחר מכן נותק עמו הקשר ומאז אבדו עקבותיו.

בעקבות היעלמותו נפתחו חיפושים נרחבים בהשתתפות כוחות חילוץ מקומיים ומתנדבים שהגיעו במיוחד מישראל, בניסיון לאתרו בשטח ההררי.