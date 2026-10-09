איש התקשורת ינון מגל פרסם היום (שישי) תיעוד מפגישה שקיים עם שניים מקרובי משפחתה של שירי ביבס, בעקבות הביקורת החריפה שעוררו התבטאויותיו נגד פדויי שבי ובני משפחות שכולות.

במהלך המפגש הביע מגל התנצלות על דבריו, אך במקביל טען כי הדברים שאמר הוצאו מהקשרם במסגרת מסע הסתה המתנהל נגדו.

בפגישה השתתפו ג'ימי מילר ואביו מאוריציו, דוד ובן דוד של שירי ביבס, שלדברי מגל ביקשו להיפגש עמו. במהלך השיחה ביקש מגל להעביר את התנצלותו גם לבני משפחה נוספים. "למסור גם לירדן ולעופרי, ולכל המשפחות, שלא הייתה לי כוונה לפגוע", אמר. השניים הודיעו כי הם מקבלים את התנצלותו.

אלא שפרסום המפגש עורר תגובה חריפה מצד עופרי ביבס, אחותו של ירדן ביבס, שהבהירה כי הפגישה התקיימה ללא ידיעתה וכי השניים אינם מוסמכים לקבל התנצלות בשמה.

"אני רותחת. ינון מגל נפגש עם שני קרובי משפחה של שירי מצד אימה. מתוך כבוד אליהן אני רק אבחר לומר - ההתנצלות לא היתה שלהם לקבל", אמרה.

ביבס דחתה גם את טענתו של מגל כי דבריו הוצאו מהקשרם. "דבריו לא נעשו בתום לב, שום דבר לא הוצא מהקשרו. זה חלק ממסע הסתה, פילוג ורעל מכוון שמופנה אל המשפחות כבר תקופה ארוכה וכל מטרתו המשך כהונתו של מי שעד היום מסרב לקחת אחריות על המחדל הגדול ביותר שקרה לנו".

הסערה החלה ביום שלישי האחרון, ערב יום השנה השלישי לטבח שבעה באוקטובר, במהלך תוכניתם של מגל ובן כספית ברדיו 103FM. מגל התייחס לספר "מר הפקרה - מורשתו של נוטש החטופים", שפורסם בשנת 2024 ביוזמת פורום משפחות להצלת החטופים וכלל מאמרים ויצירות ספרותיות המבקרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת התנהלותו בסוגיית החטופים.

במהלך השידור הקריא מגל שמות של פדויי שבי ובני משפחות של חטופים ונרצחים שהיו קשורים לפרסום, וכינה אותם "האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל". עוד טען כי הם "ייזכרו לדיראון עולם".

מגל תקף את המשתתפים בקמפיין נגד נתניהו ואמר: "כל מי שהשתתף בקמפיין של מפקיר חטופים ייזכר לדיראון עולם על עמוד הקלון". בהמשך הוסיף כי מדובר ב"אנשים מתועבים", וטען כי הדרך היחידה שבה יוכלו לזכות במחילה היא אם יצביעו לליכוד בבחירות.

בעקבות הדברים הודיעה אתמול הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כי פתחה בהליך הפרה מול תחנת 103FM. ברשות קבעו כי ההתבטאויות חרגו מגבולות הביקורת הלגיטימית והפכו להשתלחות פוגענית כלפי האנשים ששמותיהם הוזכרו בשידור.