יו"ר מפלגת "עמך ישראל", אלוף במיל' עופר וינטר, התבטא בחריפות כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" בקשת 12, שקטע ממנו פורסם היום (שישי), לקראת שידור הריאיון המלא מחר.

וינטר, שהתייחס למתקפות נגדו מצד הליכוד ולאפשרות שישתלב בממשלה בראשות נתניהו לאחר הבחירות, הבהיר כי אינו מתכוון להתפשר על הדרישות שבשמן הקים את מפלגתו.

"באנו לדרוש, באנו להכריע, ואם לא אז אני אומר לך - שביבי יקפוץ לי", אמר וינטר. הוא הדגיש כי דבריו נאמרים ברצינות והוסיף: "אני לא עובד אצל אדם".

כשנשאל אם עמידה על דרישותיו עלולה להוביל לבחירות נוספות, השיב כי אין בכוונתו להביא למצב כזה, אך גם לא להצטרף לממשלה שלא תפעל בהתאם לעמדותיו.

"לא נלך לעוד בחירות. באנו לעשות את מה שאנחנו דורשים לעשות, למען עם ישראל. ואם לא - אנחנו לא חלק. אנחנו לא חלק!", הצהיר.

במהלך הריאיון נשאל וינטר גם על האפשרות להקמת ממשלה בשיתוף הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ושלל את הרעיון. "הממשלה הזאת, צרה, היא צרה לישראל", אמר.

דבריו של וינטר מגיעים על רקע נתוני סקר מנדטים שפורסם השבוע בחדשות 12, ולפיו מפלגת "עמך ישראל" אינה עוברת את אחוז החסימה וזוכה לתמיכה של 1.5% בלבד.