טייס המשנה העומאני שתכנן לרסק מטוס נוסעים בנתב"ג בחר בקריירה בתחום התעופה בהשראת פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. כך עולה מפרטים חדשים שחשף התובע הכללי של איחוד האמירויות, ד"ר חמד סייף א-שמסי, על חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל.

לפי ממצאי החקירה, המאם אל-המאמי תכנן להשתלט על המטוס ולרסק אותו בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה בן גוריון, במטרה לגרום למספר הנפגעים הגדול ביותר האפשרי.

התוכנית סוכלה לאחר שהטייס תקף את קברניט המטוס באמצעות גרזן חירום, אך אנשי צוות ונוסעים הצליחו להשתלט עליו והמטוס הונחת בשלום בסעודיה.

הפרטים שנחשפו באמירויות מציגים מסלול הקצנה שנמשך שנים, החל מתקופת לימודיו של אל-המאמי באוסטרליה, דרך בחירתו לעסוק בתעופה ועד להכנות שביצע לקראת הטיסה שבה ביקש להוציא לפועל את מזימתו.

על פי הודעת התביעה הכללית באמירויות, הסימנים הראשונים להקצנתו של אל-המאמי הופיעו כבר בשנת 2017, בעת שלמד באוסטרליה. באותה תקופה החל להיחשף לספרות קיצונית ולתכנים ברשת שהאדירו ארגוני טרור ופיגועי התאבדות.

בחקירתו סיפר כי במהלך לימודיו במלבורן נהג לפקוד בקביעות מסגד המזוהה עם המכון המלכותי לטכנולוגיה של מלבורן (RMIT). במסגרת ביקוריו הכיר אנשים שהיו קשורים למרכז שכונה "My Centre", שלדבריו נוהל בידי אדם לבנוני המכונה "אבו חמזה". לטענתו, המרכז קיבל תמיכה מעמותה הקשורה לתנועת האחים המוסלמים.

אחד הפרטים הבולטים בחקירה נוגע לקשר שבין השקפת עולמו הקיצונית לבין החלטתו להפוך לטייס. לפי הודאתו, פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית הפכו עבורו למקור השראה, והרעיון לבצע מתקפה דומה באמצעות מטוס הלך והתקבע בתודעתו.

בהודעת התביעה נכתב כי החשוד "שאב השראה מהמתקפה של 11 בספטמבר בארצות הברית, והרעיון לבצע פעולה דומה באמצעות מטוס התקבע בתודעתו". עוד צוין כי על פי הודאתו, הדבר היה קשור להחלטתו לפנות לקריירה בתחום התעופה.

אלא שההכנות לא הסתכמו בבחירת מקצוע. אל-המאמי סיפר בחקירתו כי פעל להכין את עצמו מבחינה נפשית וגופנית לביצוע הפיגוע. לשם כך הגביר את חשיפתו לחומרים המעודדים טרור ואף עבר אימוני אגרוף בהדרכת מאמן פרטי.

החקירה חשפה כי אל-המאמי לא בחר לבצע את הפיגוע בטיסתו הראשונה לישראל. על פי הממצאים, הוא ניצל שתי טיסות קודמות לתל אביב כדי ללמוד את נתיב הטיסה ולהכיר את נמל התעופה בן גוריון.

הטיסות הללו, כך לפי הודעת התביעה, היו חלק מההכנות האישיות שלו למזימת הטרור. רק לאחריהן החליט להוציא את התוכנית לפועל בטיסתו השלישית לישראל, ב-30 בספטמבר.

פרט נוסף שעולה מהחקירה נוגע לאופן שבו התקבל לעבודה בחברת פליי דובאי. התביעה באמירויות בדקה את הליכי הגיוס והבדיקות שעבר החשוד, אך לא מצאה בהם חריגה.

אל-המאמי החזיק ברישיון טיס, הציג תעודת יושר והשלים את הבדיקות המקצועיות והביטחוניות שנדרשו לצורך העסקתו. למרות זאת, אף אחד מההליכים הללו לא העלה סימנים להשקפותיו הקיצוניות או לכוונתו לבצע פיגוע טרור.

ביום שבו החליט להוציא לפועל את תוכניתו, הפתיע אל-המאמי את קברניט המטוס בתוך תא הטייס ותקף אותו באמצעות גרזן חירום.

הקברניט ניסה להתנגד לתקיפה ולהזעיק עזרה. באותה עת שהה במטוס טייס נוסף, שיועד להפעיל את טיסת החזור. במקרה הוא נמצא סמוך לתא הטייס והבחין בהתנהגות חריגה של הדלת, שנפתחה ונסגרה שוב ושוב.

ההתנהגות עוררה את חשדו. הוא ניגש לתא הטייס וניסה להיכנס באמצעות קוד הגישה. כאשר הצליח לפתוח את הדלת, הבחין בטייס המשנה תוקף את הקברניט.

בשלב זה התפתח מאבק להשתלטות על החשוד. הטייס הנוסף התערב מיד, ובסיוע איש צוות וכמה נוסעים הצליח לחלץ את הקברניט הפצוע ולהשתלט על אל-המאמי.

במקביל, קברניט טיסת החזור וטייס המשנה שלו השיבו לעצמם את השליטה במטוס, שינו את נתיב הטיסה והנחיתו אותו בשלום בנמל התעופה טבוק שבסעודיה.

בהודעה הרשמית של האמירויות לא ניתן פירוט על זהות הנוסעים שהשתתפו בהשתלטות על החשוד, ומעורבותם של הישראלים באירוע אינה זוכה בה להבלטה. התובע הכללי של איחוד האמירויות מסר כי אל-המאמי הודה במעשים במהלך חקירתו, בנוכחות עורך דינו ולאחר שהובטחו לו ההגנות הקבועות בחוק.

על פי הודעת התביעה, החשוד מסר הודאה מפורטת שבה תיאר את מניעיו, את שלבי התכנון ואת אופן ביצוע ניסיון הפיגוע. הוא טען כי פעל לבדו וללא מעורבותם של אחרים.

עם זאת, באמירויות מדגישים כי החקירה טרם הסתיימה. הרשויות ממשיכות לבחון את קשריו של החשוד ואת האפשרות שהיו גורמים נוספים המעורבים בתכנון המזימה, למרות הודאתו שפעל באופן עצמאי.

במסגרת החקירה נגבו גם עדויות מקברניט המטוס שהותקף, מהטייס שיועד לטיסת החזור, מטייס המשנה שלו ומאנשי צוות נוספים.

אחת השאלות שנותרו במוקד החקירה היא האם מסלול ההקצנה שהחל באוסטרליה והוביל לתכנון הפיגוע בנתב"ג אכן התנהל ללא סיוע מבחוץ. בשלב זה, למרות הודאתו של אל-המאמי שפעל לבדו, התביעה באמירויות ממשיכה לבדוק את האפשרות שהיו לו קשרים או שותפים נוספים.